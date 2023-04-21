ЕБРР поможет Киеву усилить энергетическую безопасность, - Кличко

"По результатам Инвестиционного форума Киева, который проходил в Брюсселе в конце 2022 года, украинская столица и ЕБРР договорились о партнерстве на 100 млн евро. Оно направлено на широкий спектр проектов поддержки энергетической безопасности Киева, предоставление экстренной помощи ликвидности для муниципальных активов, компенсации потерь импорта и другие. Даже в это сложное для Украины время ЕБРР всячески пытается помочь Киеву. И мы за это очень благодарны", - заявил Кличко.

Мэр Киева также подчеркнул, что ЕБРР - давний и надежный партнер Киева. Только в рамках Программы ЕБРР "Зеленые города" Киев реализует проекты на общую сумму 320 млн евро. В частности - проект "Модернизация городского транспорта г. Киева II", которым предусмотрено 180 млн евро на обновление подвижного состава общественного транспорта. Из них на вагоны метро - 50 млн евро, на трамвае - 60 млн евро.

На комплексную реконструкцию трамвайной линии и остановки "Контрактовая площадь" - 10 млн евро, на капитальный ремонт автопроездов моста Метро - 60 млн евро.

Также при поддержке ЕБРР столичные власти реализуют проект "Модернизация системы централизованного теплоснабжения г. Киева" на сумму 140 млн евро.

"В частности, речь идет о модернизации оборудования ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, реконструкции 8 больших котельных; капитальный ремонт тепловых сетей; закрытие 45 малых неэффективных котельных с переподключением потребителей; создание системы дистанционного сбора и анализа информации. В настоящее время проект приостановлен из-за войны в Украине", - отметил Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился с делегациями Дании и Нидерландов и обсудил помощь в восстановлении пострадавших от российской агрессии украинских общин.