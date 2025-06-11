EBA закликала владу захистити українських промисловців від екомита СВАМ

Відтермінування дії CBAM для України

Нещодавно парламентський комітет закликав Кабмін ініціювати перед Європейською Комісією відтермінування дії CBAM для України. Зокрема, парламентарі пропонують, щоб таке відтермінування застосовувалося на період до завершення війни та ще на п’ять років після її закінчення.

Нагадаємо, видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою - вводить вуглецеве мито СВАМ, через яке Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро. Але цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС та отримати пільги, зокрема - відстрочення запровадження цього мита для українських виробників на період війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.