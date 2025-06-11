EBA призвала власти защитить украинских промышленников от экопошлины СВАМ

Отсрочка действия CBAM для Украины

Недавно парламентский комитет призвал Кабмин инициировать перед Европейской Комиссией отсрочку действия CBAM для Украины. В частности, парламентарии предлагают, чтобы такая отсрочка применялась на период до завершения войны и еще на пять лет после ее окончания.

Напомним, издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой - вводит углеродную пошлину CBAM, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. Но этих убытков можно избежать, если начать переговоры с ЕС и получить льготы, в частности - отсрочку введения этой пошлины для украинских производителей на период войны.

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