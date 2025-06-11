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EBA призвала власти защитить украинских промышленников от экопошлины СВАМ

Среда 11 июня 2025 12:12
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EBA призвала власти защитить украинских промышленников от экопошлины СВАМ Фото: EBA призвала власти защитить украинских промышленников от экспошлины СВАМ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Комитет промышленной экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации выразил благодарность Комитету ВР по вопросам экономического развития за то, что они поддержали украинский бизнес в связи с внедрением механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM). И призвали власть консолидироваться для того, чтобы отсрочить введение этого налога для Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на EBA.

"Мы надеемся на дальнейшую консолидированную работу бизнеса, парламента и правительства для защиты интересов украинской экономики и эффективной интеграции в европейское климатическое регулирование с учетом реалий военного времени", - отметили в Ассоциации.

Там также подчеркнули, что бизнес высоко ценит позицию народных депутатов, которая учитывает сложные условия функционирования украинской промышленности в условиях полномасштабной войны, а также необходимость обеспечения конкурентоспособности украинских экспортеров на рынке ЕС.

Отсрочка действия CBAM для Украины

Недавно парламентский комитет призвал Кабмин инициировать перед Европейской Комиссией отсрочку действия CBAM для Украины. В частности, парламентарии предлагают, чтобы такая отсрочка применялась на период до завершения войны и еще на пять лет после ее окончания.

Напомним, издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой - вводит углеродную пошлину CBAM, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. Но этих убытков можно избежать, если начать переговоры с ЕС и получить льготы, в частности - отсрочку введения этой пошлины для украинских производителей на период войны.

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