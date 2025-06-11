EBA призвала власти защитить украинских промышленников от экопошлины СВАМ

Комитет промышленной экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации выразил благодарность Комитету ВР по вопросам экономического развития за то, что они поддержали украинский бизнес в связи с внедрением механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM). И призвали власть консолидироваться для того, чтобы отсрочить введение этого налога для Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на EBA.

"Мы надеемся на дальнейшую консолидированную работу бизнеса, парламента и правительства для защиты интересов украинской экономики и эффективной интеграции в европейское климатическое регулирование с учетом реалий военного времени", - отметили в Ассоциации. Там также подчеркнули, что бизнес высоко ценит позицию народных депутатов, которая учитывает сложные условия функционирования украинской промышленности в условиях полномасштабной войны, а также необходимость обеспечения конкурентоспособности украинских экспортеров на рынке ЕС.