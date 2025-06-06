EBA закликала УЗ не підвищувати тарифи на контейнерні перевезення

"Це створить навантаження на автомобільні дороги та збільшить витрати на їх утримання, а також призведе до втрати доходів залізниці та низки задіяних у контейнерних перевезеннях підприємств. Варто зазначити, що контейнерні перевезення автотранспортом у низці випадків вже є більш привабливими для вантажовласників порівняно із залізничним сполученням", - зауважили в EBA.

За оцінками експертів Комітету з логістики Асоціації, встановлення зазначеної тарифної межі охопить переважну більшість контейнерних відправок залізницею. Тому необхідно провести обговорення такої тарифної ініціативи, зокрема обґрунтованості запропонованої вагової норми у 26 тонн, із вантажовласниками, спеціалізованими транспортними підприємствами та морськими контейнерними лініями.

"Країни Європейського Союзу, навпаки, заохочують контейнерні перевезення, надаючи знижки на доступ до інфраструктури, що можуть сягати 25%-75%. Перехід на контейнерні перевезення є складовою транспортної стратегії ЄС, відповідно до якої не менше 30% вантажів має перевозитися залізничним або водним транспортом, зокрема у контейнерах. На відміну від країн ЄС, в Україні сегмент залізничних контейнерних перевезень ще формується і потребує інвестицій та державної підтримки", - підкреслили в EBA.

Там зауважили, що розвиток контейнерних перевезень сприятиме збільшенню обсягів експортно-імпортних перевезень, забезпеченню їх екологічності та збереженню автомобільної інфраструктури, зокрема зменшенню навантаження на автомобільні дороги.

"Підвищення тарифів на контейнерні перевезення є недоцільним та таким, що може мати негативні наслідки для експорту та не узгоджуватися з цілями транспортної інтеграції з ЄС. Ми звернулись з офіційним листом до Міністерства розвитку громад та територій України, Державної регуляторної служби України та Укрзалізниці. Закликаємо переглянути рішення щодо запровадження підвищених тарифів на залізничні контейнерні перевезення та ініціювати обговорення цього питання з бізнес-спільнотою найближчим часом», - резюмували у EBA.