EBA призвала УЗ не повышать тарифы на контейнерные перевозки

"Это создаст нагрузку на автомобильные дороги и увеличит расходы на их содержание, а также приведет к потере доходов железной дороги и ряда задействованных в контейнерных перевозках предприятий. Стоит отметить, что контейнерные перевозки автотранспортом в ряде случаев уже являются более привлекательными для грузовладельцев по сравнению с железнодорожным сообщением", - отметили в EBA.

По оценкам экспертов Комитета по логистике Ассоциации, установление указанного тарифного предела охватит подавляющее большинство контейнерных отправок по железной дороге. Поэтому необходимо провести обсуждение такой тарифной инициативы, в частности обоснованности предложенной весовой нормы в 26 тонн, с грузовладельцами, специализированными транспортными предприятиями и морскими контейнерными линиями.

"Страны Европейского Союза, наоборот, поощряют контейнерные перевозки, предоставляя скидки на доступ к инфраструктуре, которые могут достигать 25%-75%. Переход на контейнерные перевозки является составляющей транспортной стратегии ЕС, согласно которой не менее 30% грузов должно перевозиться железнодорожным или водным транспортом, в частности в контейнерах. В отличие от стран ЕС, в Украине сегмент железнодорожных контейнерных перевозок еще формируется и требует инвестиций и государственной поддержки", - подчеркнули в EBA.

Там отметили, что развитие контейнерных перевозок будет способствовать увеличению объемов экспортно-импортных перевозок, обеспечению их экологичности и сохранению автомобильной инфраструктуры, в частности уменьшению нагрузки на автомобильные дороги.

"Повышение тарифов на контейнерные перевозки является нецелесообразным и таким, что может иметь негативные последствия для экспорта и не согласовываться с целями транспортной интеграции с ЕС. Мы обратились с официальным письмом в Министерство развития общин и территорий Украины, Государственную регуляторную службу Украины и Укрзализныци. Призываем пересмотреть решение о введении повышенных тарифов на железнодорожные контейнерные перевозки и инициировать обсуждение этого вопроса с бизнес-сообществом в ближайшее время", - резюмировали в EBA.