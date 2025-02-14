EBA закликала президента ветувати закон щодо регулювання фармацевтичного ринку

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликає президента України ветувати ухвалений парламентом закон №11493 "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву EBA.

Верховна Рада на засіданні у середу, 12 лютого ухвалила у другому читанні законопроєкт №11493"Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо особливостей державної реєстрації лікарських засобів, які можуть закуповуватися особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я", який суттєво змінює регулювання фармацевтичного ринку.

Ці зміни можуть призвести до дестабілізації ринку лікарських засобів, і скорочення їхньої доступності для українських пацієнтів.

"Комітет Асоціації застерігає від недостатньо продуманих кроків у фармацевтичній сфері, від стабільної роботи якої залежить здоров’я та якість життя людей і звертається до Президента України накласти вето на даний проєкт закону та не допустити негативного впливу на здоров’я українських пацієнтів", - йдеться у заяві ЄБА.

У Асоціації наголошують, що останні напрацювання в межах проєкту Закону №11493 не лише йдуть в розріз із започаткованим курсом на впровадження європейських практик, а й містять суттєву загрозу стабільному функціонуванню фармацевтичного ринку. Як результат, ці зміни ставлять під істотний ризик можливості забезпечити необхідне лікування для пацієнтів, додали у ЄБА.

"На жаль, зміни безпосередньо впливають на обіг лікарських засобів і ведуть до зменшення їх доступності для українських пацієнтів. Для низки ліків виробники, імпортери та дистриб’ютори об’єктивно не зможуть виконати запропоновані вимоги, а отже певні ліки будуть поступово виведені з обігу. Законопроєкт містить ряд недостатньо опрацьованих положень, негативний вплив яких на постачання і, як результат, доступність ліків для пацієнтів не є предметом сумнівів серед експертів.Комітет з охорони здоров’я Європейської Бізнес Асоціації вважає за необхідне попередити про дестабілізацію на фармацевтичному ринку, пов’язану з ухваленням даного проєкту Закону", - йдеться у заяві.

В Асоціації попереджають, що запропоновані зміни до законодавства ставлять під загрозу стабільне постачання ліків для українських пацієнтів, яке було забезпечене у найскладніший період часу завдяки консолідації зусиль держави і бізнесу – під час перших місяців повномасштабного вторгнення.

Комітет охорони здоров’я ЄБА констатує, що поправки, внесені до законопроєкту, не наближають чинне регулювання до найкращих стандартів та не сприятимуть досягненню основної мети законотворців – зниження цін на лікарські засоби.

"Цінова доступність лікарських засобів є комплексним питанням, що не може бути вирішене інструментами, які штучно обмежують діяльність із постачання ліків. Зміни, які наразі пропонуються проєктом Закону №11493, на жаль, можуть призвести до ефекту фізичної недоступності ліків для пацієнтів, аніж покращення їх цінової доступності", - йдеться у заяві.

Водночас Європейська Бізнес Асоціація наголошує, що запровадження запропонованих змін негативно вплине саме на ліки міжнародних виробників – основних інвесторів у сферу охорони здоров’я України.

В ЄБА звертають увагу, що закон передбачає обов’язкове включення всіх препаратів до національного каталогу лікарських засобів. Якщо виробник не зможе виконати певні цінові вимоги, ліки не потраплять у каталог і не будуть доступними для українців.

Така модель не відповідає європейським практикам і може обмежити доступність міжнародних препаратів.

"При цьому, поки що в Україні не впроваджена цінова політика, яка би дозволяла не піддавати ризику ту чи іншу категорію лікарських засобів при референтному ціноутворенні. Відтак, існують істотні ризики зменшення доступності достатньо великого обсягу ліків міжнародного виробництва", - додали у ЄБА.

Окрім того, ухвалений парламентом закон запроваджує квоти на дистрибуцію. Тобто нові правила вводять обмеження щодо постачання ліків, що може вплинути на їхню наявність у регіонах.

Закон також встановлює обмеження постачальницько-збутової надбавки до 8%, що може змусити частину міжнародних виробників скоротити присутність в Україні, попередили у ЄБА.

Варто зазначити, що після ухвалення законопроєкту у другому читанні, його повинен підписати Президент України. Глава держави також може накласти вето на документ і він не набере чинності.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський доручив знизити ціни на ліки в Україні.