EBA призвала президента ветировать закон о регулировании фармацевтического рынка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление EBA.

Верховная Рада на заседании в среду, 12 февраля приняла во втором чтении законопроект №11493 "О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно особенностей государственной регистрации лекарственных средств, которые могут закупаться лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения", который существенно меняет регулирование фармацевтического рынка.

Эти изменения могут привести к дестабилизации рынка лекарственных средств, и сокращению их доступности для украинских пациентов.

"Комитет Ассоциации предостерегает от недостаточно продуманных шагов в фармацевтической сфере, от стабильной работы которой зависит здоровье и качество жизни людей и обращается к Президенту Украины наложить вето на данный проект закона и не допустить негативного влияния на здоровье украинских пациентов", - говорится в заявлении ЕБА.

В Ассоциации отмечают, что последние наработки в рамках проекта Закона №11493 не только идут в разрез с начатым курсом на внедрение европейских практик, но и содержат существенную угрозу стабильному функционированию фармацевтического рынка. Как результат, эти изменения ставят под существенный риск возможности обеспечить необходимое лечение для пациентов, добавили в ЕБА.

"К сожалению, изменения непосредственно влияют на оборот лекарственных средств и ведут к уменьшению их доступности для украинских пациентов. Для ряда лекарств производители, импортеры и дистрибьюторы объективно не смогут выполнить предложенные требования, а значит определенные лекарства будут постепенно выведены из обращения. Законопроект содержит ряд недостаточно проработанных положений, негативное влияние которых на поставки и, как результат, доступность лекарств для пациентов не является предметом сомнений среди экспертов. Комитет по здравоохранению Европейской Бизнес Ассоциации считает необходимым предупредить о дестабилизации на фармацевтическом рынке, связанной с принятием данного проекта Закона", - говорится в заявлении.

В Ассоциации предупреждают, что предложенные изменения в законодательство ставят под угрозу стабильные поставки лекарств для украинских пациентов, которые были обеспечены в самый сложный период времени благодаря консолидации усилий государства и бизнеса - во время первых месяцев полномасштабного вторжения.

Комитет здравоохранения ЕБА констатирует, что поправки, внесенные в законопроект, не приближают действующее регулирование к лучшим стандартам и не будут способствовать достижению основной цели законодателей - снижению цен на лекарственные средства.

"Ценовая доступность лекарственных средств является комплексным вопросом, который не может быть решен инструментами, которые искусственно ограничивают деятельность по поставке лекарств. Изменения, которые сейчас предлагаются проектом Закона №11493, к сожалению, могут привести к эффекту физической недоступности лекарств для пациентов, чем улучшение их ценовой доступности", - говорится в заявлении.

В то же время Европейская Бизнес Ассоциация отмечает, что введение предложенных изменений негативно повлияет именно на лекарства международных производителей - основных инвесторов в сферу здравоохранения Украины.

В ЕБА обращают внимание, что закон предусматривает обязательное включение всех препаратов в национальный каталог лекарственных средств. Если производитель не сможет выполнить определенные ценовые требования, лекарства не попадут в каталог и не будут доступны для украинцев.

Такая модель не соответствует европейским практикам и может ограничить доступность международных препаратов.

"При этом, пока в Украине не внедрена ценовая политика, которая бы позволяла не подвергать риску ту или иную категорию лекарственных средств при референтном ценообразовании. Следовательно, существуют существенные риски уменьшения доступности достаточно большого объема лекарств международного производства", - добавили в ЕБА.

Кроме того, принятый парламентом закон вводит квоты на дистрибуцию. То есть новые правила вводят ограничения по поставкам лекарств, что может повлиять на их наличие в регионах.

Закон также устанавливает ограничения снабженческо-сбытовой надбавки до 8%, что может заставить часть международных производителей сократить присутствие в Украине, предупредили в ЕБА.

Стоит отметить, что после принятия законопроекта во втором чтении, его должен подписать Президент Украины. Глава государства также может наложить вето на документ и он не вступит в силу.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский поручил снизить цены на лекарства в Украине.