EBA закликала Офіс президента взяти під особистий контроль боротьбу з нелегальним ринком тютюну

Так, в лютому 2023 року рівень нелегальної тютюнової продукції сягнув 20,2% - тобто загальна тенденція майже не змінилась у порівнянні з минулорічними показниками. До прикладу, минулорічне дослідження у серпні показало, що рівень тіні в індустрії сягнув рекордних 21,9%.

За даними ЕВА, якщо конвертувати відсоткові показники в реальні цифри - бюджет України втрачає 22 млрд грн на рік у вигляді несплачених податків від нелегального ринку тютюнової продукції.

"Ситуація в країні не проста, так. І, так, існує чимало задач, які потребують уваги влади, різних державних органів. Але все ж має бути пріоритетність. І боротьба з тінню, в контексті економічного відновлення, має бути в ТОПі. Бо коли, з одного боку, бачиш схожі результати, вірніше, їх відсутність в питанні боротьби з тінню, з іншого, чуєш в бізнес-колах інформацію про посилення тиску правоохоронних органів саме на прозорий бізнес - виникає купа риторичних питань щодо того, чого ми як країна зможемо досягти, слідуючи такому курсу. Зокрема, залучити нові інвестиції це навряд допоможе. Бо крім ризиків безпекових з’являються ще і внутрішні", - заявила виконавча директор Європейської бізнес асоціації Анна Дерев’янко.

Асоціація наголошує, при таких критичних показниках нелегального ринку правоохоронцям необхідно максимально активізуватися та докласти усіх зусиль аби ситуація в країні почала покращуватись.

"Водночас, видається, що доречним би було, аби ситуацію з тінню взяв під особистий контроль Офіс президента України та контролював ефективність цієї боротьби, результативність. Адже це прямо впливає на репутацію країни і в жодному разі не можна допустити, аби вона погіршилась", - резюмували в ЕВА.