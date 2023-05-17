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EBA призвала Офис президента взять под личный контроль борьбу с нелегальным рынком табака

Фото: EBA призвала Офис президента взять под личный контроль борьбу с нелегальным рынком табака (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Европейская бизнес-ассоциация (EBA) считает ситуацию на рынке нелегальной табачной продукции критической и призывает Офис президента взять под личный контроль борьбу с нелегальным рынком табака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление ассоциации.

Так, в феврале 2023 года уровень нелегальной табачной продукции достиг 20,2% - то есть общая тенденция почти не изменилась по сравнению с прошлогодними показателями. К примеру, прошлогоднее исследование в августе показало, что уровень тени в индустрии достиг рекордных 21,9%.

По данным EBA, если конвертировать процентные показатели в реальные цифры – бюджет Украины теряет 22 млрд грн в год в виде неуплаченных налогов от нелегального рынка табачной продукции.

"Ситуация в стране непроста, да. И, да, существует немало задач, требующих внимания власти, разных государственных органов. Но все же должна быть приоритетность. И борьба с тенью, в контексте экономического восстановления, должна быть в ТОПе. Потому что когда, с одной стороны, видишь схожие результаты, вернее, их отсутствие в вопросе борьбы с тенью, с другой, слышишь в бизнес-кругах информацию об усилении давления правоохранительных органов именно на прозрачный бизнес - возникает куча риторических вопросов относительно того, чего мы как страна сможем достичь, следуя такому курсу. В частности, привлечь новые инвестиции это вряд ли поможет. Потому помимо рисков безопасности появляются еще и внутренние", - заявила исполнительная директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко.

Ассоциация отмечает, что при таких критических показателях нелегального рынка правоохранителям необходимо максимально активизироваться и приложить все усилия, чтобы ситуация в стране начала улучшаться.

"В то же время, кажется, что уместным было бы, чтобы ситуацию с тенью взял под личный контроль Офис президента Украины и контролировал эффективность этой борьбы, результативность. Ведь это напрямую влияет на репутацию страны и ни в коем случае нельзя допустить, чтобы она ухудшилась", - резюмировали в EBA.

Напомним, ранее парламентский финкомитет на заседании по ситуации на рынке подакцизных товаров в мае 2023 года рекомендовал Государственной налоговой службе Украины провести проверки производителей табачных изделий и импортеров по вопросам производства и обращения табачного сырья.

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Офис президента