EBA просить продовжити касовий метод ПДВ в енергетиці через борги і фінансовий тиск

Галузь електроенергетики через проблему накопичених боргів і дисбалансу у фінансуванні потребує змін умов оподаткування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європейської бізнес асоціації.

"Щоб уникнути додаткового фінансового навантаження на підприємства енергетичної галузі, експерти ЄБА пропонують... Продовжити дію касового методу для нарахування ПДВ для учасників ринку електричної енергії до 1 січня 2028 року", - йдеться в повідомленні.

Бізнес зазначає, що чинне законодавство передбачає можливість застосування касового методу для нарахування ПДВ для учасників ринку електричної енергії до 1 січня 2026 року.

Водночас, як зазначають компанії-члени Асоціації, підстави для прийняття цієї норми залишаються актуальними і ситуація на ринку електроенергії вимагає збереження даного механізму оподаткування.

В ЄБА зазначають, що заборгованість у секторі ВДЕ залишається критичною перешкодою для своєчасної сплати ПДВ.

"Виробники електроенергії не отримують коштів вчасно, що унеможливлює сплату ПДВ без фактичного надходження платежів. Тому дія касового методу має бути збережена", - підкреслює бізнес.

Повідомляється, що ЄБА звернулась з відповідними пропозиціями до парламенту та уряду.

Як зазначалося, за останні півроку заборгованість ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел скоротилася на 37,7% - з 35,8 млрд грн до 22,3 млрд грн.

Раніше голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський завив, що виплата боргів за зелену електроенергію буде стимулом будувати нові електростанції.