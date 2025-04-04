EBA просит продлить кассовый метод НДС в энергетике из-за долгов и финансового давления

Отрасль электроэнергетики из-за проблемы накопленных долгов и дисбаланса в финансировании требует изменений условий налогообложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейской бизнес ассоциации.

"Чтобы избежать дополнительной финансовой нагрузки на предприятия энергетической отрасли, эксперты ЕБА предлагают... Продлить действие кассового метода для начисления НДС для участников рынка электрической энергии до 1 января 2028 года", - говорится в сообщении.

Бизнес отмечает, что действующее законодательство предусматривает возможность применения кассового метода для начисления НДС для участников рынка электрической энергии до 1 января 2026 года.

В то же время, как отмечают компании-члены Ассоциации, основания для принятия этой нормы остаются актуальными и ситуация на рынке электроэнергии требует сохранения данного механизма налогообложения.

В ЕБА отмечают, что задолженность в секторе ВИЭ остается критическим препятствием для своевременной уплаты НДС.

"Производители электроэнергии не получают средств вовремя, что делает невозможным уплату НДС без фактического поступления платежей. Поэтому действие кассового метода должно быть сохранено", - подчеркивает бизнес.

Сообщается, что ЕБА обратилась с соответствующими предложениями в парламент и правительство.

Как отмечалось, за последние полгода задолженность ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников сократилась на 37,7% - с 35,8 млрд грн до 22,3 млрд грн.

Ранее председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский завил, что выплата долгов за зеленую электроэнергию будет стимулом строить новые электростанции.