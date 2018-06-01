ЕБА просит Гройсмана и Луценко защитить бизнес от давления фонда МАС

В ЕБА рассказали о давлении фонда "Международные антикоррупционные суды" на инвесторов

Европейская Бизнес-Ассоциация (ЕБА) обратилась к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с просьбой обратить внимание на давление на иностранных инвесторов со стороны т.н. благотворительного фонда "Международные антикоррупционные суды" (МАС). Об этом говорится в соответствующем письме генерального директора ЕБА Анны Деревянко.

"По информации представителей бизнеса, упомянутый фонд, злоупотребляя своим названием, которое может ассоциироваться с судебным органом международной юрисдикции, неоднократно направлял письма с заголовками "предсудебный запрос-заявление" или "запрос-заявление" в государственные и финансовые институции как в Украине, так и за рубежом, в которых обращался лично к руководителям соответствующих учреждений с обвинениями против компаний-инвесторов в незаконной деятельности и коррупционных действиях", - пишет Деревянко.

По ее словам, специфическое название фонда создает ложное представление, что в государственный орган обращается не благотворительная организация, а международный судебный орган.

"Позиция и требования, изложенные в письмах органам государственной власти и финансовым институциям могут навредить репутации компаний, которые упоминаются в письмах. Более того, фонд в своих письмах запрашивает информацию, которая защищена законом Украины "Об информации", - сказано в письме.

В связи с этим Европейская Бизнес-Ассоциация просит премьер-министра и генпрокурора Украины отреагировать на деятельность фонда, чтобы не допустить ущерба деловой репутации добросовестных компаний-инвесторов.

Как ранее сообщал "Левый берег", от действий псевдоблаготворителей уже пострадали несколько отечественных предприятий, среди которых Борщаговский химико-фармацевтический завод, Побужский ферроникелевый комбинат, ООО "Дельта Вилмар СНГ", Житомироблэнерго.

По данным издания, организация требовала от этих и других компаний выплатить деньги, чтобы избежать надуманных обвинений в коррупции.