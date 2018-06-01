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ЄБА просить Гройсмана і Луценка захистити бізнес від тиску фонду МАС

НовиниЕкономіка    01.06.2018 - 12:30
Ілюстративне фото (eba.com.ua)
Ілюстративне фото (eba.com.ua)

В ЄБА розповіли про тиск фонду "Міжнародні антикорупційні суди" на інвесторів

Європейська Бізнес-Асоціація (ЄБА) звернулася до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана та генерального прокурора України Юрія Луценка з проханням звернути увагу на тиск на іноземних інвесторів з боку т. зв. благодійного фонду "Міжнародні антикорупційні суди" (МАС). Про це йдеться у відповідному листі генерального директора ЄБА Анни Дерев'янко.

"За інформацією представників бізнесу, згаданий фонд, зловживаючи своїм назвою, яка може асоціюватися з судовим органом міжнародної юрисдикції, неодноразово надсилав листи з заголовками "передсудова запит-заява" або "запит-заява" в державні і фінансові інституції як в Україні, так і за кордоном, у яких звертався особисто до керівників відповідних установ із звинуваченнями проти компаній-інвесторів в незаконній діяльності та корупційних діях", - пише Дерев'янко.

За її словами, специфічна назва фонду створює помилкове уявлення, що в державний орган звертається не благодійна організація, а міжнародний судовий орган.

"Позиція і вимоги, викладені в листах органам державної влади і фінансових інституцій можуть зашкодити репутації компаній, що згадуються в листах. Більш того, фонд у своїх листах запитує інформацію, яка захищена законом України "Про інформацію", - сказано в листі.

У зв'язку з цим Європейська Бізнес-Асоціація просить прем'єр-міністра та генпрокурора України відреагувати на діяльність фонду, щоб не допустити збитків діловій репутації добросовісних компаній-інвесторів.

Як раніше повідомляв "Лівий берег", від дій псевдоблагодійників вже постраждали кілька вітчизняних підприємств, серед яких Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод, Побузький феронікелевий комбінат, ТОВ "Дельта Вілмар СНД", Житомиробленерго.

За даними видання, організація вимагала від цих та інших компаній виплатити гроші, щоб уникнути надуманих звинувачень у корупції.

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Теги публікації: бизнес, давление  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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