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В EBA прокоментували урядовий економічний аудит

Київ, Субота 07 листопада 2020 19:36
В EBA прокоментували урядовий економічний аудит
Фото: Кабмінет міністрів України (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Економічний аудит та Національна економічна стратегія, що буде згодом презентована, це важлива робота для бізнесу. Документи можуть слугувати як для країни, так і для бізнесу своєрідним маяком та орієнтиром, куди рухається Україна у цьому турбулентному світі.

Про це повідомила виконавчий директор Європейської бізнес асоціації Анна Дерев’янко, коментуючи аудит та вектори економічного розвитку, які днями презентував голова уряду Денис Шмигаль.

"Важливо, що на етапі напрацювання, бізнес активно долучений до цих процесів і голос бізнесу чують. Адже раніше були випадки, коли глобальні державні документи створювалися без участі представників бізнес спільноти. Надалі, звісно, не можна обмежуватися просто створенням та написанням аудиту та Національної економічної стратегії. Після презентації тепер важливо реалізувати та належним чином імплементувати усі напрацювання", - сказала Анна Дерев’янко.

Презентація економічного аудиту країни та векторів економічного розвитку до 2030 року відбулася у п’ятницю, 6 листопада.

У події взяли участь президент Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, голова Верховної ради Дмитро Разумков, перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук, представники бізнесу, науковці та інші.

Як зазначив Денис Шмигаль, аудит та економічні вектори стануть основою для розробки "Національної економічної стратегії 2030", що буде презентована згодом.

Нагадаємо, завдання уряду презентувати аудит та вектори економічного розвитку поставив президент Володимир Зеленський під час свого щорічного послання до парламенту два тижні назад.

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