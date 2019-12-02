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ЕБА приветствует позицию Зеленского по "зеленому" тарифу

Новости » Энергетика     02.12.2019 - 11:16
ЕБА приветствует позицию Зеленского по "зеленому" тарифу
Иллюстративное фото (intradoceurope.com)

Ассоциация выступает против ретроспективного пересмотра "зеленого" тарифа

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) приветствует намерение президента Владимира Зеленского не допустить ретроспективных изменений "зеленого" тарифа. Об этом говорится в сообщении на странице ЕБА в Facebook.

"ЕБА приветствует позицию президента относительно недопущения необдуманных шагов ретроспективных изменений регулирования поддержки производителей электроэнергии из альтернативных источников энергии. Надеемся, государство и в дальнейшем будет способствовать привлечению инвестиций в отрасль и будет способствовать дальнейшему развитию альтернативной энергетики Украины", - отмечается в сообщении.

В Ассоциации подчеркнули, что они последовательно выступают против ретроспективного пересмотра "зеленого" тарифа.

Как известно, Зеленский 27 ноября на украинско-литовском экономическом форуме заявил, что ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет и украинская власть не планирует делать никаких шагов, которые ухудшат условия ведения бизнеса в Украине.

Американская торговая палата ранее подчеркнула, что украинская власть должна найти взаимоприемлемое решение для решения проблем в секторе возобновляемой энергетики и предложить всем участникам рынка и инвесторам равные условия.

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