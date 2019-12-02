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ЄБА вітає позицію Зеленського щодо "зеленого" тарифу

Новини » Енергетика     02.12.2019 - 11:16
ЄБА вітає позицію Зеленського щодо "зеленого" тарифу
Ілюстративне фото (intradoceurope.com)

Асоціація виступає проти ретроспективного перегляду "зеленого" тарифу

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) вітає намір президента Володимира Зеленського не допустити ретроспективних змін "зеленого" тарифу. Про це йдеться в повідомленні на сторінці ЄБА у Facebook.

"ЕВА вітає позицію президента щодо недопущення необдуманих кроків ретроспективних змін регулювання підтримки виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії. Сподіваємось, держава і надалі буде сприяти залученню інвестицій в галузь та сприятиме подальшому розвитку альтернативної енергетики України", - зазначається в повідомленні.

В Асоціації наголосили, що вони послідовно виступають проти ретроспективного перегляду "зеленого" тарифу.

Як відомо, Зеленський 27 листопада на українсько-литовському економічному форумі заявив, що ретроспективної зміни "зеленого" тарифу не буде і українська влада не планує робити жодних кроків, які погіршать умови ведення бізнесу в Україні.

Американська торговельна палата наголосила, що українська влада має знайти взаємоприйнятне рішення для розв’язання проблем в секторі відновлюваної енергетики та запропонувати всім учасникам ринку та інвесторам рівні умови.

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