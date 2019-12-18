ЕБА предлагает "исключить турборежим" по скандальному проекту №1210

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) в своем официальном письме к Верховной раде предлагает по законопроекту №1210 "исключить турборежим до начала нового года и начать детальное обсуждение спорных позиций в нормальном рабочем порядке, чтобы выработать действительно комплексные и основательные правила". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее письмо.

Письмо, которое содержит свыше 166 страниц поправок и предложений к законопроекту №1210, который уже в бизнесовых кругах получил название "налоговый террор", было направлено председателю комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политики, автору законопроекта Даниилу Гетманцеву.

Прежде всего, в ЕБА заявили о недопустимости введения в действие отдельных норм законопроекта с 1 января 2020 г. (то есть за 2 недели до начала бюджетного периода, в котором будут действовать такие нормы).

"Эксперты единогласны: введение таких масштабных изменений в такие сжатые сроки несет значительные риски для бизнеса, ставит под угрозу ведение деятельности добросовестными плательщиками налогов, что негативно отразится как на инвестиционном климате, так и на доходах бюджета", – говорится в письме с подписью Анны Деревянко, исполнительного директора.

Среди ключевых замечаний Ассоциации: во-первых, доначисление налоговых обязательств по НДС, если базовая цена экспорта ниже цены приобретения таких товаров.

Во-вторых, штрафы за нарушение сроков регистрации налоговых накладных – даже по товарам и услугам, которые освобождены от НДС.

В-третьих, законопроект вводит очень размытое и неоднозначное понятие "условных дивидендов". В ЕБА уверены, что налоговики будут очень широко трактовать это понятие, в т.ч. по авансовых взносах, что приведет к существенному и необоснованному доначислению по налогу на прибыль предприятий.

В-четвертых, резкую критику многих бизнес-ассоциаций уже вызвала норма об отмене личной ответственности налоговиков за незаконное начисление налогов и штрафов.

Кроме того, увеличивается максимальный срок проведения проверки, что тоже может повысить коррупционные риски для бизнеса.

Среди других системных проблем законопроекта №1210 – увеличение возможностей ГФС при применении штрафных санкций, новое и абсолютно неприемлемое определение касательно связанных лиц (дополнительный риск для штрафов и необоснованного доначисления налогов).

Если в предыдущие годы государство брало курс на максимальное сближение финансового и налогового учета, то в данном законопроекте разрыв между этими двумя видами учетов снова растет. В частности, речь идет о порядке признания курсовых разниц в налоговом учете.

Существенно ограничиваются возможности бизнеса по учету процентов по кредитам и другим долговым обязательствам в расходах предприятий, что увеличит обязательства по налогу на прибыль и еще больше осложнит кредитование бизнеса.

ЕБА жестко критикует "выборочное значительное увеличение налоговой нагрузки на отдельные отрасли – в частности, табачную отрасль, горно-металлургический комплекс и газодобычу".

"Участники ЕВА видят в этом признаки нарушения ряда принципов, на которых основывается налоговое законодательство, и предупреждают, что это приведет к крайне негативным последствиям в упомянутых отраслях и негативно повлияет на бюджетные поступления", – сказано в письме.

Напомним, ранее против законопроекта 1210 кроме ЕВА также выступили Американская торговая палата, Совет предпринимателей при Кабинете министров Украины, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерация работодателей Украины, Союз украинских предпринимателей.

Но несмотря на протесты украинского бизнеса и иностранных инвесторов, 3 декабря 2019 г. законопроект №1210 был принят в первом чтении.

Более усовершенствованный законопроект №1210-1 не набрал необходимых 226 голосов народных депутатов, что уже привело к представлению народными депутатами к законопроекту №1210 больше чем полтысячи поправок.