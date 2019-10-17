ЕБА обеспокоена нарушениями при рассмотрении законопроектов по энергетике

При рассмотрении важных для энергетической отрасли законопроектов комитет ВР по вопросам энергетики и ЖКУ под руководством Андрея Геруса допустил ряд серьезных нарушений, что вызывает обеспокоенность бизнеса. Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

"Вчера, 16 октября, состоялось заседание профильного комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Так, во время заседания был осуществлен ряд серьезных нарушений при рассмотрении важных для отрасли законопроектов", - говорится в заявлении.

В частности, отмечается, что в повестку дня комитета был включен ряд законопроектов, которые фактически не были зарегистрированы в Верховной раде по состоянию на дату предыдущую до заседания комитета, а часть из них еще находились на рассмотрении председателя ВР, согласно регламенту, и еще не были направлены в комитет.

Кроме того, законопроекты были вынесены на рассмотрение до окончания сроков подачи альтернативных законопроектов и без обязательных заключений других комитетов ВР.

Вследствие этого депутаты и представители бизнеса не имели возможности ознакомиться с законопроектами и внести свои предложения и замечания.

"Бизнес-сообщество выражает свое глубокое беспокойство существенными нарушениями в части ознакомления народных депутатов и представителей бизнеса с законодательными инициативами, а также отсутствием возможности предоставить замечания и предложения к законодательным инициативам, при этом, что раньше был задекларирован курс на открытость и прозрачность процедур", - отмечается в заявлении ЕБА.

Ассоциация призвала председателя ВР и председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг не допускать подобных нарушений и обеспечить надлежащее участие представителей бизнес-сообщества в обсуждении законодательных инициатив.

Напомним, на заседании комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ 16 октября был одобрен законопроект Андрея Геруса "О внесении изменения в закон Украины "О рынке электрической энергии" (№2236-2). По мнению народного депутата Украины, члена этого комитета Михаила Бондаря, законопроект Геруса уничтожает рынок электроэнергии и возвращает энергетику к ручному управлению, что приведет к срыву евроинтеграции Украины и усилению энергозависимости от России.