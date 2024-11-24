ua en ru
Нд, 24 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

В EBA назвали 3 причини, які заважають швидкій відбудові енергетики

Неділя 24 листопада 2024 18:41
UA EN RU
В EBA назвали 3 причини, які заважають швидкій відбудові енергетики Фото: держава має залучати інвесторів до відбудови енергетики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Держава має забезпечити вирішення фінансових проблем на енергоринку, щоб повернути довіру інвесторів і залучити їх до більш швидкого та якісного будівництва нових енергетичних потужностей в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співголову комітету з енергетики Європейської бізнес асоціації Ярину Скороход.

"Через постійні атаки постає логічне питання про побудову нових потужностей. Та попри це, перспективи нової генерації залишаються туманними", - заявила Скороход.

За її словами, першою проблемою є те, що інвестори не бачать сенсу вкладати у ринок електроенергії, де ціни регулюються вручну.

"Прайс-кепи, встановлені ще у 2019 році, досі стримують розвиток генерації та унеможливлюють ефективний імпорт. Це змушує "Укренерго" купувати дорогу аварійну допомогу, а іноді - вводити обмеження", - пояснила Скороход.

На думку співголови комітету, попри очевидні проблеми, регулятор поки не змінив цінові обмеження.

Другою проблемою Скороход називає наявність кругових боргів в енергетиці, які обраховуються десятками мільярдів гривень.

"І це лише вершина айсбергу, бо головне, що немає бодай плану для погашення цих боргів", - підкреслює Скороход.

Ще одним важливим викликом експертка називає потребу фінансування "Укренерго" у повному обʼємі для оперативних ремонтів.

Скороход розповіла, що запропонований тариф "Укренерго" дає обережний позитивний сигнал для галузі ВДЕ. На неї закладено 23,7 млрд грн, також НКРЕКП пропонує включити в тариф минулорічні борги у 2,7 млрд грн.

"Тому інвестори сподіваються, що рішення буде прийнято найближчим часом", - резюмувала експертка.

Як повідомлялося раніше, заборгованість НЕК "Укренерго" за компенсацію виробництва електроенергії з альтернативних джерел перед держпідприємством "Гарантований покупець" перевищила 30 мільярдів гривень.

Експерти та інвестори закликають державу не допустити подальшого накопичення боргів "Укренерго" за послугу зі збільшення виробництва електроенергії з ВДЕ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Енергетики
NEWS
AP показало уламки ракети "Орєшнік", якою РФ атакувала Дніпро
AP показало уламки ракети "Орєшнік", якою РФ атакувала Дніпро
DAILY
"Голодомор мав зламати хребет нації". Як геноцид став для України травмою поколінь
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Голодомор мав зламати хребет нації". Як геноцид став для України травмою поколінь