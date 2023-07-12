Для власників карток Ощадбанку скасували комісії в термінах EasyPay: деталі

Клієнтам Ощадбанку стало доступне поповнення карток готівкою без комісії в усіх терміналах EasyPay на суму до 30 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення EasyPay .

EasyPay - найбільша всеукраїнська мережа платіжних терміналів, яка працює на ринку понад 15 років.

"Як соціально-важлива платіжна система EasyPay постійно працює над підвищенням доступності платіжних сервісів. Вже понад 80% послуг, які відносяться до цієї категорії в наших терміналах, на сайті та в застосунку, доступні для сплати без комісії, і разом з партнерами ми впевнено рухаємось до абсолютної цифри", - розповів Антон Авраменко, комерційний директор EasyPay.

Поява безкомісійного поповнення карток Ощаду в терміналах EasyPay допоможе забезпечити максимальний комфорт споживачам банківських послуг.

"В часи військового стану в країні підтримка клієнтів є найголовнішим пріоритетом Банку, зокрема у сегменті електронної комерції. Скасування комісії несе не тільки економічні переваги клієнтам, але й сприяє підвищенню безпеки та швидкості розрахунків. Разом з цим кожен клієнт банку має відчувати підвищення зручності користування картками щодня", - додав директор департаменту електронної комерції та платіжних засобів Ощадбанку Володимир Москаленко.

Як поповнити картку Ощадбанк в терміналах EasyPay

Всі клієнти Банку можуть скористатися послугою "Поповнення картки Ощадбанк" з позначкою "0%" в будь-якому терміналі партнера EasyPay. Сервіс легко знайти на головному екрані.

Необхідні дії для користування сервісом:

Знайдіть найближчий термінал EasyPay за допомогою інтерактивної мапи на сайті https://terminals.easypay.ua/ чи в мобільному застосунку EasyPay.

Виберіть сервіс поповнення картки Ощадбанк з позначкою "0%".

Введіть номер картки або здійсніть зчитування NFC-рідером.

Внесіть готівку та ваші кошти будуть миттєво зараховані.

Знайти найближчий термінал EasyPay можна на мапі. Дані оновлюються кожні 15 хвилин.