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Є "ядерний варіант". Politico дізналось про плани ЄС обійти вето Орбана у питанні України

Фото: прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан регулярно "підштовхує ЄС до краю обриву". При цьому дипломати ЄС панікують, що його ворожість до України "остаточно скине блок у прірву" та наразі шукають варіанти, як обійти вето Будапешта щодо Києва на саміті в грудні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання прогнозує "н4-15 груднякредитів і грантів протягом наступних чотирьох років

Не перший випадок

 

Варіанти виходу з ситуації

Чому Орбан так себе поводить

Ізоляція Орбана посилюється

Важелі ЄС проти Орбана

Варіанти обходу вето Орбана

Ще один варіант 

Довга гра Орбана

При цьому, на фоні українського питання, "

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