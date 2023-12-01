Є "ядерний варіант". Politico дізналось про плани ЄС обійти вето Орбана у питанні України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан регулярно "підштовхує ЄС до краю обриву". При цьому дипломати ЄС панікують, що його ворожість до України "остаточно скине блок у прірву" та наразі шукають варіанти, як обійти вето Будапешта щодо Києва на саміті в грудні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Видання прогнозує "н4-15 груднякредитів і грантів протягом наступних чотирьох років
При цьому, на фоні українського питання, "
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