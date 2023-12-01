Есть "ядерный вариант". Politico узнало о планах ЕС обойти вето Орбана в вопросе Украины

Издание прогнозирует "назревающий политический кризис", который может разгореться на саммите лидеров ЕС, который состоится 14-15 декабря, когда "лидеры ЕС должны принять историческое решение о присоединении Украины к Cоюзу и "заключить ключевое бюджетное соглашение", чтобы предоставить Киеву 50 млрд евро кредитов и грантов в течение следующих четырех лет.

"Встреча должна дать сигнал США, что, несмотря на политическое отвлечение из-за войны на Ближнем Востоке, ЕС полностью отдан Украине", - отмечают журналисты.

Палок в колеса, как пишет Politico, в этих планах может добавить именно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который уже сейчас, как пишет издание, требует приостановить весь политический и финансовый процесс, пока лидеры стран-членов не согласятся на полный пересмотр поддержки Киева ЕС.

"Это вызывает огромную головную боль у лидеров ЕС. Несмотря на то, что Венгрия составляет лишь 2% населения ЕС, Орбан может держать блок в заложниках, поскольку ЕС должен действовать единогласно относительно крупных стратегических решений", - констатирует издание.

Не первый случай

Это далеко не первый случай, когда Орбан вмешивается в работу ЕС. Журналисты приводят следующий пример - именно Орбан "был самым громким противником санкций против России с момента аннексии Крыма Путиным в 2014 году".

Но на этот раз все по-другому, говорят дипломаты и официальные лица ЕС в комментариях изданию.

"Мы направляемся к большому кризису", - сказал Politico один чиновник ЕС на правах анонимности. Один высокопоставленный дипломат ЕС предупредил, что это может стать "одним из самых сложных Европейских советов".

Орбан играет в длинную игру, считает директор Будапештского института политического капитала Петер Креко.

"Орбан ждал, когда Европа поймет, что в Украине невозможно выиграть войну и что Киев должен пойти на уступки. Теперь он чувствует, что его время наступает, потому что усталость от Украины растет в общественном мнении многих стран ЕС", - объясняет свою позицию он.

Варианты выхода из ситуации

Теоретически, как отмечает издание, "на столе есть ядерный вариант" - исключить Венгрию из политических решений ЕС. Но страны-члены считают, что этот "аварийный шнур" является токсичным, поскольку создаст прецедент относительно разобщенности и фрагментации ЕС.

"В настоящее время европейские лидеры, похоже, придерживаются своего привычного подхода подхалимского ухаживания к плохому парню ЕС, чтобы попытаться найти компромисс", - констатирует издание.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель, задача которого заключается в заключении соглашений между 27 лидерами, возглавляет так называемое "тихо-мягкое стремление к компромиссу". Недавно он приехал в Будапешт для интенсивной двухчасовой дискуссии с Орбаном.

"Хотя встреча не достигла немедленного прорыва, было полезно понять обеспокоенность Орбана", – сказал другой чиновник ЕС.

Почему Орбан так себя ведет

Некоторые дипломаты ЕС трактуют угрозы Орбана как стратегию усиления давления на Европейскую комиссию, которая задерживает 13 млрд евро из средств ЕС для Венгрии из-за опасений, что страна нарушает стандарты ЕС по верховенству права.

Другие, однако, сказали, что ошибочно не смотреть дальше тактики непосредственного получения средств. В ЕС признают, что Орбан давно подвергал сомнению стратегию ЕС в отношении Украины, но его в основном игнорировали.

"Возможно, нам не хватило времени, чтобы по-настоящему послушать (Орбана, – ред.)", – признал в комментарии изданию второй высокопоставленный дипломат ЕС.

Изоляция Орбана усиливается

Как подчеркивает издание, лидер партии "Фидес", которым является Орбан, все больше изолируется в Брюсселе. Этому способствует, например, возвращение Дональда Туска в Польшу, проевропейского и антироссийского лидера. Оно, как отмечается в статье, "только повысит статус Орбана как одинокого, дерзкого противника".

"Не осталось никого, кто мог бы мотивировать Орбана", - констатировал третий чиновник ЕС, при этом подчеркнув, что это не мешает Орбану "подрывать ЕС изнутри".

Рычаги ЕС против Орбана

Поскольку разочарование растет, ЕС сейчас взвешивает, как справиться с венгерскими угрозами.

Теоретически, как пишут журналисты Politico, "Брюссель мог бы выступить с большим оружием" и применить так называемую процедуру ЕС по статье 7 против Венгрии, которая используется, когда считается, что страна рискует нарушить основные ценности блока.

"Эту процедуру иногда называют "ядерным вариантом" ЕС, поскольку она предусматривает самую серьезную политическую санкцию, которую блок может наложить на страну-члена - приостановление права голоса по решениям ЕС", - говорится в статье.

При этом в ЕС опасаются далеко идущих последствий, поэтому, как говорят журналисты, существует воздержание относительно развертывания этого варианта против Венгрии.

"Когда лидеры ЕС ввели "дипломатические санкции" против Австрии в 2000 году, на следующий день после того, как партия лидера австрийских ультраправых Йорга Гайдера вошла в коалицию, это дало обратный эффект. Многие австрийцы были разгневаны вмешательством ЕС и настроения против ЕС резко выросли. Позже в том же году санкции были сняты", - приводят пример для объяснения сдержанности в отношении "ядерного варианта" журналисты.

Как отмечает Politico, сейчас в Брюсселе распространено ощущение, что статья 7 может вызвать подобную негативную реакцию в Будапеште, подпитывая популизм и в долгосрочной перспективе потенциально даже спровоцировав "эффект снежного шара", что приведет к непреднамеренному выходу Венгрии из блока.

Варианты обхода вето Орбана

Учитывая эти опасения, дипломаты все же пытаются найти варианты, как обойти вето Венгрии по Украине на саммите. Один из вариантов - разделить 50 млрд евро с 2024 по 2027 год для Украины на меньшие суммы на ежегодной основе, сообщили изданию три чиновника.

"Но критики предупреждают, что этот вариант не достигнет цели предложить большую предсказуемость и определенность переживающим трудности государственным финансам Украины. Это также пошлет плохой политический сигнал: если ЕС не может взять на себя долгосрочные обязательства по Украине, то как он может требовать от США сделать то же самое?" – разъясняют в статье.

Такая же дилемма касается запланированной военной помощи ЕС.

"Страны ЕС могли бы использовать двусторонние соглашения, а не структуры ЕС, такие как Европейский фонд мира, чтобы прислать военную помощь Украине, фактически заморозив Будапешт. Однако это означало бы, что ЕС как таковой не играет никакой роли в поставке оружия, признании бессилия которое трудно проглотить и вредит единству ЕС по отношению к Киеву", - подчеркивают журналисты.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил Politico, что "очевидно" растет беспокойство относительно политической поддержки Украины ЕС - "сначала это была Венгрия, теперь больше стран сомневаются, есть ли путь".

Еще один вариант

Остается еще один вариант, как пишет Politico, по умолчанию, и это классический вариант для ЕС: бросить все возможное и отложить ключевые политические решения по Украине на начало следующего года. Кроме Венгрии, например, Берлин сейчас также борется с последствиями того, что высший суд Германии отменил 60 млрд евро из климатического фонда, создав таким образом огромную дыру в бюджете.

С другой стороны, как пишет издание, такая задержка приведет к рассказам о разрыве единства ЕС, сказал другой дипломат ЕС. Но "в реальном мире это не было бы проблемой, потому что бюджет Украины в порядке до марта 2024".

"Приближение к выборам не облегчит дело. Для Зеленского это экзистенциально, чтобы поддерживать моральный дух на поле боя", - сказал изданию чиновник ЕС, подчеркнув, что скорые решения являются ключевыми для Украины.

Долгая игра Орбана

При этом на фоне украинского вопроса "Брюссель также все больше озабочен долгой игрой Орбана".

В частности, как пишет Politico, из Будапешта звучит постоянный поток нападок на Брюссель по вопросам, начиная от дефицита демократии и заканчивая культурными войнами из-за миграционной политики ЕС. Последний пример – агрессивная евроскептическая рекламная кампания с плакатами, нацеленными на самого президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

"Никто не чувствует себя комфортно, учитывая происходящее в Венгрии. Это очень трудно воспринимать, учитывая кампанию, которую Орбан ведет против ЕС и против президента. Когда он спрашивает свой народ о многом, он не спрашивает, если Европейский союз гораздо хуже СССР, почему он не уходит? - сказал журналистам уполномоченный по вопросам бюджета Йоханнес Хан.

Но Орбан, как отмечают журналисты, "похоже, больше хочет захватить ЕС изнутри, а не покинуть корабль", как это сделала Великобритания.

"Орбан играет в длинную игру. С Вилдерсом (Герт, член палаты представителей Нидерландов, - ред.), еще одним или двумя ультраправыми лидерами в Европе и потенциальным возвращением Трампа он вскоре может быть менее изолирован, чем мы все думаем", - сказал третий. чиновник ЕС.