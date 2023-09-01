Є три сценарії. Чи буде в Україні взимку світло

Перший сценарій (позитивний)

За позитивного сценарію, якщо обстрілів енергосистеми не буде, а план ремонтів буде виконано, то ризиків серйозних проблем практично не виникне.

"Якщо обстрілів не буде, то можемо говорити, що майже у всіх випадках можна буде покрити споживання та уникнути масштабних відключень", - заявив голова правління “Укренерго” Володимир Кудрицький.

Щоправда, у цьому разі ризики мінімізуються залежно від можливості імпорту електроенергії. Але якщо дефіцит буде невеликим, можна буде обійтися і аварійною допомогою.

Однак такий сценарій малоймовірний, оскільки за багатьма прогнозами і експертів, і представників влади атаки росіян можуть бути досить активними, у тому числі на системи передачі е/е від теплових і атомних електростанцій.

При цьому експерти допускають ризики стабілізаційних відключень у прифронтових районах, де відновлювальні роботи було проводити складно. Йдеться про частини районів Херсонської, Запорізької, Харківської, Донецької, Луганської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Другий сценарій (реальний)

У разі, якщо прогнози з обстрілу виправдаються і масштабні атаки ракетами та дронами відновляться, прогнозувати наслідки зараз досить складно. Оскільки все залежить від характеру ударів та місць поразки.

"Спрогнозувати, що вийде з ладу, складно", - зауважив Кудрицький.

І хоч, як кажуть в енергокомпаніях, і в держструктурах, роботу із захисту енергооб'єктів проведено. Але заміна пошкоджених трансформаторів ведеться і постачання більшої частини нової техніки в Україну очікується восени.

Тому в разі пошкоджень працюючих трансформаторів встановлення нових буде можливим протягом максимум двох тижнів, зауважив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Разом з тим вже минулого сезону були відпрацьовані механізми зміни енергокомунікацій та захист енергооб'єктів. Тож це має допомогти уникнути довгострокових перебоїв у енергопостачанні.

Але на сьогодні, як зазначив співрозмовник видання в органах влади, занепокоєння викликають ремонти на енергооб'єктах, зокрема теплової генерації. У компаніях кажуть, що всі роботи проводяться як слід, проте перевірити їхню якість практично неможливо.

"Якщо підтвердиться, що ремонти були проведені неякісно і на об'єктах через це будуть збої в роботі, то до компаній буде серйозні питання", - додав співрозмовник.

Третій сценарій (найгірший)

Найгіршим сценарієм ще минулого року розглядався повний блекаут через масовані атаки по енергосистемі. Мова йде про тривалу відсутність електроенергії якщо не по всій країні, то на її великій частині.

Але опитані РБК-Україна експерти вважають, що зараз такий варіант неможливий, До того ж в українській розвідці не очікують таких же масованих ударів, як торік.

Директор центру "Психея" Геннадій Рябцев вважає, що максимально негативний сценарій міг бути реалізований лише в тому випадку, якби Україна відмовилася від відновлення зруйнованих об'єктів, зовнішньої допомоги та відключила систему ППО, зазначив експерт.

Тож найгіршим варіантом зараз, на його думку, може бути повернення стабілізаційних відключень по всій території країни, які українці пережили минулого року.

"При цьому збережеться керованість системою з боку "Укренерго" та обленерго, зруйновані об'єкти будуть відновлюватися повільно, буде брак обладнання через зриви його постачання", - зазначив Рябцев. І навіть такий сценарій є малоймовірним, вважає він.

У підсумку експерти радять українцям перевірити справність побутових генераторів, якщо потрібно замінити їх на нові та запастися акумулюючими пристроями та автономними джерелами світла.

Ситуація з енергетикою в Україні

Нагадаємо, що через масовані обстріли військ РФ на українські об'єкти енергетики восени і взимку минулого сезону Україна була змушена застосовувати відключення світла та вводити спеціальні графіки обмежень.

І хоч наразі ситуація дозволяє не вдаватися до таких графіків, але українців попереджають, що наша країна цього року може зіткнутися з дефіцитом електроенергії. Це у випадку, якщо агресор знову вдаватиметься до масованих ударів по об'єктах критичної інфраструктури.

Водночас, за прогнозами військових, РФ не зможе повторити минулорічного сценарію. Як вважають у Повітряних силах ЗСУ та ГУР МО, застосовувати до 100 ракет росіянам вже не вдасться. Тому противник може робити ставку на атаку дронами.

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