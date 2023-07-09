Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот, - Зеленський

За його словами, заколот засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина виявило слабкість керівництва російського диктатора Володимира Путіна.

"Вони вирішили зупинитися. Путін не має військової сили всередині Росії, а його цивільне населення не захищене. Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот, революція. Більше того, є багато людей, які можуть підтримати такий заколот", - заявив Зеленський.

Він додав, що упевнений, що "вагнерівці" не нападуть на Україну з півночі, і стверджує, що Пригожин був мотивований спробою покращити своє становище в Росії.

"Ось що я вважаю, виходячи з розвідки... він став політичною фігурою. І це, на мій погляд, було його основною метою. Чому він зупинився? Ну, я не знаю напевно", - заявив президент.

Заколот Пригожина

24 червня Пригожин заявив про намір "розібратися з беззаконням", зокрема з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу та головою Генштабу Валерієм Герасимовим після звинувачень в бік Міноборони щодо удару по тилових позиціях ПВК "Вагнера".

Попри те, що колона з його найманцями вирішила відступити від Москви, плани "вагнерівців" неабияк налякали Кремль: шляхи були перекриті, озброєні силовики зігнані, а Путін та його еліта - повтікали зі столиці.

Детальніше про спробу Пригожина та "вагнерівців" дійти до Москви - читайте у матеріалі агентства.

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