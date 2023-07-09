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Есть сигнал, что в России может быть очередной мятеж, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Есть сигнал, что в России может быть очередной мятеж или революция. К тому же его могут поддержать многие люди.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью ABC News.

По его словам, мятеж основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина выявил слабость руководства российского диктатора Владимира Путина.

"Они решили остановиться. Путин не имеет военной силы внутри России, а его гражданское население не защищено. Есть сигнал, что в России может быть очередной мятеж, революция. Более того, есть много людей, которые могут поддержать такой мятеж", - заявил Зеленский.

Он добавил, что уверен, что "вагнеровцы" не нападут на Украину с севера, и утверждает, что Пригожин был мотивирован попыткой улучшить свое положение в России.

"Вот что я считаю, исходя из разведки... он стал политической фигурой. И это, на мой взгляд, было его основной целью. Почему он остановился? Ну, я не знаю наверняка", - заявил президент.

Мятеж Пригожина

24 июня Пригожин заявил о намерении "разобраться с беззаконием", в том числе с министром обороны России Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым после обвинений в сторону Минобороны по удару по тыловым позициям ППК "Вагнера".

Несмотря на то, что колонна с его наемниками решила отступить от Москвы, планы "вагнеровцев" изрядно испугали Кремль: пути были перекрыты, вооруженные силовики согнаны, а Путин и его элита - бежали из столицы.

Детальнее о попытке Пригожина и "вагнеровцев" дойти до Москвы - читайте в материале агентства.

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