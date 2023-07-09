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Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот, - Зеленський

Новость на русском →
Неділя 09 липня 2023 21:33
Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот чи революція. До того ж його можуть підтримати багато людей.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю ABC News.

За його словами, заколот засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина виявило слабкість керівництва російського диктатора Володимира Путіна.

"Вони вирішили зупинитися. Путін не має військової сили всередині Росії, а його цивільне населення не захищене. Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот, революція. Більше того, є багато людей, які можуть підтримати такий заколот", - заявив Зеленський.

Він додав, що упевнений, що "вагнерівці" не нападуть на Україну з півночі, і стверджує, що Пригожин був мотивований спробою покращити своє становище в Росії.

"Ось що я вважаю, виходячи з розвідки... він став політичною фігурою. І це, на мій погляд, було його основною метою. Чому він зупинився? Ну, я не знаю напевно", - заявив президент.

Заколот Пригожина

24 червня Пригожин заявив про намір "розібратися з беззаконням", зокрема з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу та головою Генштабу Валерієм Герасимовим після звинувачень в бік Міноборони щодо удару по тилових позиціях ПВК "Вагнера".

Попри те, що колона з його найманцями вирішила відступити від Москви, плани "вагнерівців" неабияк налякали Кремль: шляхи були перекриті, озброєні силовики зігнані, а Путін та його еліта - повтікали зі столиці.

Детальніше про спробу Пригожина та "вагнерівців" дійти до Москви - читайте у матеріалі агентства.

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