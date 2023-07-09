Есть сигнал, что в России может быть очередной мятеж, - Зеленский

Есть сигнал, что в России может быть очередной мятеж или революция. К тому же его могут поддержать многие люди.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью ABC News .

По его словам, мятеж основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина выявил слабость руководства российского диктатора Владимира Путина.

"Они решили остановиться. Путин не имеет военной силы внутри России, а его гражданское население не защищено. Есть сигнал, что в России может быть очередной мятеж, революция. Более того, есть много людей, которые могут поддержать такой мятеж", - заявил Зеленский.

Он добавил, что уверен, что "вагнеровцы" не нападут на Украину с севера, и утверждает, что Пригожин был мотивирован попыткой улучшить свое положение в России.

"Вот что я считаю, исходя из разведки... он стал политической фигурой. И это, на мой взгляд, было его основной целью. Почему он остановился? Ну, я не знаю наверняка", - заявил президент.

Мятеж Пригожина

24 июня Пригожин заявил о намерении "разобраться с беззаконием", в том числе с министром обороны России Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым после обвинений в сторону Минобороны по удару по тыловым позициям ППК "Вагнера".

Несмотря на то, что колонна с его наемниками решила отступить от Москвы, планы "вагнеровцев" изрядно испугали Кремль: пути были перекрыты, вооруженные силовики согнаны, а Путин и его элита - бежали из столицы.

Детальнее о попытке Пригожина и "вагнеровцев" дойти до Москвы - читайте в материале агентства.

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