Є шанс на тепло? Синоптики дали прогноз на 29 травня в Україні

Погода у червні 2025 в Україні

Середня місячна температура передбачається 19-23°, в гірських районах 15-16°, що на 1,5-2° вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 45-82 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті 103-152 мм, що в межах (80-120%) норми.

Загалом літо в Україні очікується теплим з періодами спеки, хоча змін погоди на початку червня в Україні очікувати не варто.

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