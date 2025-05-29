Є шанс на тепло? Синоптики дали прогноз на 29 травня в Україні

Сьогодні, 29 травня, в Україні тепліше не буде. А дощі ймовірні по всій території країни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
"Над Україною перебуватиме волога повітряна маса. Вдень бракуватиме тепла на більшій частині території, а в західних областях ще утримається холодна погода", - розповіли синоптики.
Температура вночі 10-15°; вдень 18-23°, у західних областях 13-18°.
Щодо опадів, то вночі вони очікуються у західних, східних та північно-східних областях, вдень по всій території країни короткочасні дощі, на Лівобережжі місцями з грозами.
Вітер південно-східний, на заході країни північно-західний, 5-10 м/с.
Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасні дощі.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 18-23°; у Києві вночі 13-15°, вдень 19-21°.
Середня місячна температура передбачається 19-23°, в гірських районах 15-16°, що на 1,5-2° вище за норму.
Місячна кількість опадів очікується 45-82 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті 103-152 мм, що в межах (80-120%) норми.
Загалом літо в Україні очікується теплим з періодами спеки, хоча змін погоди на початку червня в Україні очікувати не варто.
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