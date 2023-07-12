Є розмови, поки немає рішення. Зеленський про ATACMS для України
Обговорення та дискусії щодо можливої передачі Україні ракет ATACMS наразі ще тривають. Остаточне рішення не було прийнято.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна.
"Не знаю. Як вам сказати. Є такі розмови, поки немає рішення. Краще не порушувати питання, бо є очікування людей та військових", - сказав Зеленський.
Він зауважив що для початку необхідно прийняти конкретне рішення щодо постачання ATACMS, а вже потім розповідати, як це відбулось.
Передача ракет ATACMS Україні
ATACMS - це твердопаливна балістична ракета класу "земля-земля" виробництва американської компанії Lockheed Martin із дальністю застосування до 300 км. Пусковими установками ракет ATACMS є реактивні системи залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS.
Ще минулого року українські офіційні особи почали закликати Штати до передачі далекобійних ракет ATACMS. Завдяки їм наші воїни змогли б завдавати ударів по тилових районах зосередження ворога. Також для використання такого озброєння наша країна вже має реактивні системи залпового вогню HIMARS.
Довгий час США відхиляли прохання України і лише нещодавно президент США Джо Байден підтвердив, що Штати розпочали розгляд передачі нашим воїнам вищезгаданих ракет.
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