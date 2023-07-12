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Є розмови, поки немає рішення. Зеленський про ATACMS для України

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Середа 12 липня 2023 19:01
Є розмови, поки немає рішення. Зеленський про ATACMS для України Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Обговорення та дискусії щодо можливої передачі Україні ракет ATACMS наразі ще тривають. Остаточне рішення не було прийнято.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна.

"Не знаю. Як вам сказати. Є такі розмови, поки немає рішення. Краще не порушувати питання, бо є очікування людей та військових", - сказав Зеленський.

Він зауважив що для початку необхідно прийняти конкретне рішення щодо постачання ATACMS, а вже потім розповідати, як це відбулось.

Передача ракет ATACMS Україні

ATACMS - це твердопаливна балістична ракета класу "земля-земля" виробництва американської компанії Lockheed Martin із дальністю застосування до 300 км. Пусковими установками ракет ATACMS є реактивні системи залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS.

Ще минулого року українські офіційні особи почали закликати Штати до передачі далекобійних ракет ATACMS. Завдяки їм наші воїни змогли б завдавати ударів по тилових районах зосередження ворога. Також для використання такого озброєння наша країна вже має реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Довгий час США відхиляли прохання України і лише нещодавно президент США Джо Байден підтвердив, що Штати розпочали розгляд передачі нашим воїнам вищезгаданих ракет.

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