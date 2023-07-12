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Есть разговоры, пока нет решения. Зеленский о ATACMS для Украины

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Среда 12 июля 2023 19:01
Есть разговоры, пока нет решения. Зеленский о ATACMS для Украины Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Обсуждения и дискуссии о возможной передаче Украине ракет ATACMS еще продолжаются. Окончательное решение не было принято.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга, сообщает РБК-Украина.

"Не знаю. Как вам сказать. Есть такие разговоры, пока нет решения. Лучше не поднимать вопрос, потому что есть ожидания людей и военных", - сказал Зеленский.

Он отметил, что для начала необходимо принять конкретное решение по поставкам ATACMS, а уже потом рассказывать, как это произошло.

Передача ракет ATACMS.

ATACMS – это твердотопливная баллистическая ракета класса "земля-земля" производства американской компании Lockheed Martin с дальностью применения до 300 км. Пусковыми установками ракет ATACMS есть реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

Еще в прошлом году украинские официальные лица стали призывать Штаты к передаче дальнобойных ракет ATACMS. Благодаря им наши воины смогли бы наносить удары по тыловым районам сосредоточения врага. Также для использования такого вооружения у нашей страны уже есть реактивные системы залпового огня HIMARS.

Долгое время США отклоняли просьбу Украины и только недавно президент США Джо Байден подтвердил, что Штаты приступилик рассмотрению передачи нашим воинам вышеупомянутых ракет.

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