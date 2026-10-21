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Є результати у створенні антибалістики FREYJA, - Зеленський

15:20 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Робота над європейською антибалістичною програмою FREYJA набирає обертів - перші результати вже є.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

За словами глави держави, 21 жовтня він провів зустріч з міністром оборони Норвегії Туре Сандвіком.

Також до цих переговорів долучився CEO норвезької оборонної компанії Kongsberg Ейрік Лі та представники цієї корпорації. Що важливо розуміти, саме вони виробляють системи ППО NASAMS.

"Фактично щодня вони ефективно захищають наших людей та критичну інфраструктуру від російських ракетних і дронових ударів", - наголосив Зеленський.

Як зазначив президент, він розраховує, що вже в листопаді в Україну надійдуть додаткові пакети оборонної підтримки.

"Норвегія також активно бере участь у нашій європейській антибалістичній програмі FREYJA. Вже є перші результати у створенні окремих елементів системи. Сьогодні визначили, де можемо і маємо прискоритися, щоб вийти на випробування до кінця цього року", - заявив Зеленський.

Глава держави також додав, що у центрі уваги було питання старту роботи над новими спроможностями супутникового звʼязку для Сил оборони України.

"Будемо залучати партнерів, які мають можливості підтримати. Дякую, Норвегіє!", - підсумував Зеленський.

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