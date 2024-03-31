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Е-рецепти: що робити, якщо не приходить код погашення

Неділя 31 березня 2024 14:13
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Е-рецепти: що робити, якщо не приходить код погашення Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Інколи українці можуть стикнутися з тим, що не можуть отримати медикаменти по е-рецепту через те, що не приходить код погашення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоровʼя України.

Існує кілька причин, чому повідомлення з номером та кодом погашення електронного рецепта не прийшло вам на телефон.

Однією з основних причин може бути, що ваш поточний номер телефону відрізняється від того, який зазначений під час реєстрації в ЕСОЗ.

Це може статися через, те що ви могли вказати неправильний номер, втратити доступ до нього або ж з часом змінили його. Тож якщо смс не надходять, слід звернутися до лікаря (первинної медичної допомоги або ж лікаря-спеціаліста під час консультації), щоб перевірити, чи є коректним вказаний вами раніше номер в ЕСОЗ.

Якщо ваш номер телефону, зазначений в ЕСОЗ, неактуальний, його необхідно змінити за першої можливості, для того, щоб надалі безперешкодно отримувати е-рецепти, направлення та медичні висновки.

Інша причина, чому не приходить смс з кодом погашення електронного рецепта, - ви обрали офлайн-метод автентифікації, тобто не за допомогою номеру телефону, а через документи.

У такому разі необхідно звернутися до лікаря, після чого він надрукує вам інформаційну памʼятку до рецепта, яка містить номер рецепта та код його погашення. Інформація, зазначена саме в цій інформаційній довідці, а не смс-повідомлення, буде підставою для отримання потрібних вам ліків або медвиробів в аптеці.

Ще однією причиною відсутності смс-повідомлення з номером і кодом погашення електронного рецепта може бути повʼязана з певними технічними проблемами, зокрема з самим телефоном або ж із роботою мобільного оператора.

У такому разі рекомендуємо перевірити чи справний ваш телефон та, чи не заповнена його памʼять, а лікар може повторно надіслати вам смс у період, коли, наприклад, відновиться звʼязок.

Українці в будь-який час можуть змінити метод автентифікації, щоби смс-повідомлення від ЕСОЗ (зокрема і про рецепти) надходили на ваш телефон. Для цього потрібно звернутися до лікуючого лікаря і попросити його допомогти вам це зробити.

Нагадаємо, МОЗ спростило процес отримання електронного рецепта на ліки. Тепер перший е-рецепт можна отримати без візиту до лікаря.

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е-рецепт Мінстерство охорони здоров'я України
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