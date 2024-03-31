Е-рецепты: что делать, если не приходит код погашения

Иногда украинцы могут столкнуться с тем, что не могут получить медикаменты по е-рецепту из-за того, что не приходит код погашения.

Существует несколько причин, почему сообщение с номером и кодом погашения электронного рецепта не пришло вам на телефон.

Одной из основных причин может быть, что ваш текущий номер телефона отличается от того, который указан при регистрации в ЕСОЗ.

Это может произойти из-за того, что вы могли указать неправильный номер, потерять доступ к нему или же со временем изменили его. Поэтому если смс не поступают, следует обратиться к врачу (первичной медицинской помощи или врача-специалиста во время консультации), чтобы проверить, является ли корректным указанный вами ранее номер в ЕСОЗ.

Если ваш номер телефона, указанный в ЕСОЗ, неактуален, его необходимо изменить при первой возможности, для того, чтобы в дальнейшем беспрепятственно получать е-рецепты, направления и медицинские заключения.

Другая причина, почему не приходит смс с кодом погашения электронного рецепта, - вы выбрали офлайн-метод аутентификации, то есть не с помощью номера телефона, а через документы.

В таком случае необходимо обратиться к врачу, после чего он напечатает вам информационную памятку к рецепту, которая содержит номер рецепта и код его погашения. Информация, указанная именно в этой информационной справке, а не смс-сообщение, будет основанием для получения нужных вам лекарств или медизделий в аптеке.

Еще одной причиной отсутствия смс-сообщения с номером и кодом погашения электронного рецепта может быть связана с определенными техническими проблемами, в частности с самим телефоном или же с работой мобильного оператора.

В таком случае рекомендуем проверить исправен ли ваш телефон и не заполнена ли его память, а врач может повторно отправить вам смс в период, когда, например, восстановится связь.

Украинцы в любое время могут изменить метод аутентификации, чтобы смс-сообщения от ЕСОЗ (в том числе и о рецептах) поступали на ваш телефон. Для этого нужно обратиться к лечащему врачу и попросить его помочь вам это сделать.