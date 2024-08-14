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Не все можна зробити дронами. Зеленський провів нараду щодо "далекобійних рішень"

Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Українські дрони працюють саме так, як і очікувалось, та покривають всі потреби, що були на них покладені. Однак є речі, для яких дронів замало.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Позитивна була сьогодні доповідь також керівника Служби безпеки України. Хочу зараз подякувати всім нашим воїнам СБУ, а також воїнам Сил оборони України, ГУР та всіх структур, які залучаються. Дякую за влучні, вчасні й результативні удари по російських аеродромах. Наші, українські, дрони працюють саме так, як потрібно. Але є речі, яких лише дронами не зробиш. На жаль. Потрібна інша зброя - ракетна зброя", - повідомив президент.

 

Зеленський заявив, що продовжує працювати з партнерами щодо далекобійних рішень для України, бо, як він зауважив, це далекоглядні рішення заради нашої перемоги.

"Потрібно це зробити. Що більш сміливі рішення партнерів, то менше може зробити Путін. І сьогодні провів відповідну нараду з МЗС, Міністерством оборони, з нашим Офісом, РНБО. Підготували алгоритм наших дій, щоб досягти сильних рішень наших партнерів. Переможних рішень", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо також, що під час свого звернення Зеленський зауважив, що Україна досягає стратегічної мети в Курській області.

Він також зауважив, що завдяки даній операції був"суттєво поповнений" обмінний фонд України.

Детальніше про ситуацію в регіоні, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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