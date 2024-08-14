Не все можна зробити дронами. Зеленський провів нараду щодо "далекобійних рішень"

"Позитивна була сьогодні доповідь також керівника Служби безпеки України. Хочу зараз подякувати всім нашим воїнам СБУ, а також воїнам Сил оборони України, ГУР та всіх структур, які залучаються. Дякую за влучні, вчасні й результативні удари по російських аеродромах. Наші, українські, дрони працюють саме так, як потрібно. Але є речі, яких лише дронами не зробиш. На жаль. Потрібна інша зброя - ракетна зброя", - повідомив президент.

Зеленський заявив, що продовжує працювати з партнерами щодо далекобійних рішень для України, бо, як він зауважив, це далекоглядні рішення заради нашої перемоги.

"Потрібно це зробити. Що більш сміливі рішення партнерів, то менше може зробити Путін. І сьогодні провів відповідну нараду з МЗС, Міністерством оборони, з нашим Офісом, РНБО. Підготували алгоритм наших дій, щоб досягти сильних рішень наших партнерів. Переможних рішень", - підкреслив глава держави.