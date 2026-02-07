Є пропозиція США: Зеленський розповів, де відбудеться наступна зустріч України та РФ

Зелеськи розповів, що говорив з українською переговорною групою після усіх зустрічей в Абу-Дабі. На сьогодні заплановані доповіді. Деякі деталі обговорили по телефону, але не все.

"Америка запропонувала вперше двом переговорним групам - України і Росії - зустрітися в Сполучених Штатах Америки, напевно, в Маямі, через тиждень. Ми підтвердили свою участь",- повідомив президент.

За його словами, обміни полоненими продовжаться, команди працюватимуть над цим.

Також США запропонували обом сторонам знову підтримати ініціативу американського президента Дональда Трампа щодо припинення ударів по енергетиці. Україна підтвердила, а Росія поки що ні.

"Військові провели розмову і розуміють, яким чином в разі ухвалення політиками рішення про закінчення війни буде технічно відбуватися моніторинг припинення вогню Україною, РФ і моніторинг з боку США. Тобто США підтверджують свою участь. Тут щодо Європи - це не означає, що їх не буде в цьому процесі. Я просто кажу, про що говорили і про що не говорили на цій зустрічі в Абу-Дабі", - додав Зеленський

Він також розповів, що Україна ще раз підтвердила свої позиції щодо питання Донбасу.

"Стоїмо, де стоїмо" - це найсправедливіша та найбільш надійна на сьогодні модель для припинення вогню, на наш погляд", - зазначив президент.

Американська сторона, за словами Зеленського, знову порушувала питання щодо вільної економічної зони.

"Хочу нагадати: загалом від ідеї вільної економічної зони ні Україна, ні Росія ніколи не були в захваті. Росія хоче нашого виходу з Донеччини, а ми говорили, що найбільш надійна позиція - "стоїмо, де стоїмо". Американська сторона пропонує такий компромісний, на їхній погляд, варіант. І ми фіксуємо, що сторони це питання обговорювали", - додав він.