Законопроєкт про мобілізацію. Про що сперечаються в Раді та коли чекати зрушень

У Раді триває робота над урядовим законопроєктом щодо мобілізації. Вже сьогодні у профільному комітеті мають ухвалити фінальне рішення щодо подальшої долі документа до якого є низка питань, а також з'явилися й альтернативні версії.

Під час підготовки матеріалу використовувалися заяви: голови комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасії Радіної у Facebook, нардепів Олексія Гончаренка та Ярослава Железняка у Telegram та інтерв'ю голови комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневича для РБК-Україна.

Про що сперечаються в Раді та коли чекати зрушень стосовно законопроєкту про мобілізацію - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Недоліки та корупційні ризики

Комітет ВР з соціальної політики та антикорупційний комітет визнали, що мають певні питання до законопроєкту щодо мобілізації.

Зокрема перший комітет рекомендував доопрацювати проект. Зокрема враховуючи альтернативні. Також комітет ВР з соціальної політики радить розробити окремий законопроєкт про звільнення строковиків.

Водночас антикорупційний комітет вирішив, що законопроєкт Кабміну про мобілізацію містить корупційні ризики.

Згодом голова комітету Анастасія Радіна прояснила ситуацію і вказала, до яких саме норм відповідного законопроєкту є претензії, опублікувавши пост на Facebook-сторінці.

"Рішення Комітету не означає, що члени Комітету виступають проти вдосконалення процедури мобілізації. Навпаки. Мобілізація має бути справедливою, передбачуваною - і без корупційних дірок", - написала Радіна.

За її словами, комітет пропонує вдосконалити як мінімум три моменти, подані у законопроєкті:

відмовитися від покладання на органи місцевого самоврядування обов'язку "забезпечити прибуття" військовозобов'язаних у військкомат, оскільки "обов'язок забезпечити прибуття без уточнення способу, в який це має відбуватися, може породжувати свавілля";

чітко визначити, у які терміни та за яких умов ТЦК може ініціювати внесення військовозобов'язаних до реєстру боржників;

прибрати право районних (міських) комісій з питань направлення для проходження військової служби, а також комісій вищого рівня на власний розсуд надавати громадянам відстрочки від направлення на базову військову службу не за мобілізацією.

"Питань, які потребують ретельного доопрацювання, у законопроєкті значно більше. У першу чергу - щодо подолання корупції у ВЛК та МСЕК. Допрацювати потрібно і процедури підтвердження інших обставин, які є підставами для відстрочки від мобілізації. Детальний висновок антикорупційної експертизи до законопроєкту щодо мобілізації буде оприлюднений на сайті ВРУ", - підсумувала Радіна.

Три варіанти майбутнього для законопроєкту

За словами заступника голови комітету ВР з питань нацбезпеки, Єгора Чернєва, в Раді зараз розглядають три варіанти щодо того, що далі робити з урядовим законопроєктом про мобілізацію.

За його словами, частина механізмів, які Міноборони разом з Генштабом внесли до законопроєкту є спірною. Зокрема, одне зі спірних питань стосується того, що робити з чоловіками за кордоном. Чи потрібні якісь заходи проти них і чи приведуть вони до результату - повернення на Батьківщину для того, щоб захищати Україну. Щодо цього блоку очікується позиція МЗС, яке має відповідати за таку ініціативу.

Також спірним питанням є економічні обмеження. Від Мінекономіки хочуть обґрунтувань - чи не підуть люди "в тінь" і чи не призведе це до більш серйозних проблем в економіці.

Також, за словами Чернєва, комітет при цьому пропонує запровадити окремі терміни демобілізації для тих, хто служив у тилу та був на "нулі". Це необхідно, щоб для захисників на передовій була можливість демобілізуватися раніше, ніж через 36 місяців.

Він акцентував, що в документі НЕ буде: варіантів лотереї для призову на військову службу, мобілізації жінок, майнового цензу.

Нардеп пояснив, що є три варіанти, які бути:

перший - рекомендувати прийняти в першому читанні з пропозиціями комітету, тими, що обговорили за останні декілька днів - з тими змінами, які мають бути внесені в законопроєкт до другого читання.

другий - на основі цього законопроєкту, а також альтернативних законопроєктів зробити комітетський.

третій - відправити на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи, тобто Кабінету міністрів і Міноборони.

У Раді очікують суттєві зміни в законопроєкті про мобілізацію

Голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич в інтерв'ю РБК-Україна зазначив, що обговорення законопроєкту № 10378 під час першого засідання комітету відбувалося разом із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, начальник Генштабу Сергієм Шапталою і міністром оборони Рустемом Умєровим.

Значна увага була приділена аргументам щодо мобілізаційних потреб для поповнення бойових частин, які понесли втрати та тих, які планується розгорнути.

Також було спільне обговорення з представниками відповідних міністерств питання фінансового забезпечення мобілізаційних заходів, джерел покриття потреб з урахуванням ресурсних можливостей економіки країни.

"На всіх засіданнях була робоча атмосфера, були гарячі дискусії, обмін різними аргументами, інколи емоційно. В першу чергу це стосувалося пошуку балансу між конституційними правами громадян та запропонованими у законопроєкті заходами для вирішення завдань мобілізації, які ці права обмежують", - розповів РБК-Україна Завітневич.

Він також повідомив про можливі суттєві зміни в законопроєкті

"Прогнозую, що окремі норми законопроєкту зазнають суттєвих змін під час розгляду у парламенті. Ну а фінальне рішення комітету щодо законопроєкту плануємо ухвалити у вівторок (9 січня, - ред.)", - підсумував Завітневич.

5 версій законопроєкту про мобілізацію

Сьогодні нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк написав у своєму Telegram-каналі, що у Верховній Раді зареєстровано пʼять версій законопроєкту про мобілізацію.

"Сьогодні строк подачі альтернативних законопроєктів закінчився, тому напевно це весь перелік. Плюс, згідно з регламентом, з сьогодні можна вже починати розглядати закон. Як мінімум на Комітеті", - повідомив він.

За його словами, наразі триває закрите обговорення у спікера з фракціями по закону, а вже на 10:00 призначений комітет з питань оборони де і буде прийнято рішення щодо законопроєкту.

Засідання комітету з нацбезпеки щодо законопроєкту про мобілізацію почалося

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Засідання комітету з нацбезпеки, на якому має бути розглянутий мобілізаційний законопроект, розпочалося", - написав він та опублікував фото.

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