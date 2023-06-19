Є підстави для оптимізму: президент ПАР про підсумки переговорів із Зеленським і Путіним

Крім Рамафоси, до складу місії увійшли президенти Сенегалу, Коморських островів, Замбії та Південної Африки, а також прем'єр-міністр Єгипту і посланці Республіки Конго та Уганди.

"Ми представили пропозицію з десяти пунктів, яка, на нашу думку, як африканських лідерів, може сприяти різним зусиллям, яких докладають різні сторони для припинення війни", - йдеться у повідомленні.

Які пропозиції були висунуті

У пропозиції, висунутій у рамках Африканської "мирної" ініціативи, включено заклики до деескалації бойових дій і невідкладного початку переговорів, за звільнення військовополонених і повернення дітей, велика гуманітарна підтримка.

Представники делегацій заявили, що підтвердили, що суверенітет країн слід поважати відповідно до принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй, а також підкреслили нагальну необхідність забезпечення безпеки обох країн.

"Одним із ключових досягнень Мирної "місії" став позитивний прийом, отриманий нами по обидва боки, який ми визнали обнадійливим і який дає підстави для оптимізму щодо того, що пропозиції будуть розглянуті", - заявили на сторінці президента ПАР.

У чому полягає інтерес країн Африки

Делегація звернула увагу президентів України та Росії на те, що Африка також матеріально зацікавлена у врегулюванні війни.

"І Росія, і Україна є великими постачальниками зерна і виробниками добрив, призначених для африканських ринків. За даними Африканського банку розвитку, війна спричинила брак близько 30 мільйонів тонн зерна на африканському континенті, а також різке підвищення його вартості. Унаслідок цієї війни африканські країни страждають від зростання цін на продукти харчування та енергію", - повідомили у ПАР.

Зазначається, що збої в ланцюжку поставок призвели до нестачі сільськогосподарських ресурсів, таких як добрива, що загрожує продовольчій безпеці низки африканських країн.

Які підсумки візитів делегацій в Україну та РФ

Президент ПАР зазначив, що ця ініціатива має історичне значення, оскільки африканські лідери вперше вирушають із "миротворчою" місією за межі континенту.

"Хоча до складу делегації входили країни, які займали різні позиції щодо різних резолюцій ООН щодо війни в Україні, всі представлені країни зайняли неприєднану позицію з цього питання. Це додало авторитету "місії" і породило довіру з обох сторін", - йдеться у заяві.

Рамафоса повідомив, що президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін домовилися про подальші переговори після цього першого візиту. Взаємодія з обома сторонами та представниками країн Африки триватиме.

"Мирний план" делегації країн Африки

Президент ПАР Сиріл Рамафоса розкрив деталі щодо африканської мирної угоди для припинення війни Росії проти України. "Мирний план" складається з 10 основних "складових".

Більш детально про відносини України з країнами Африки можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.