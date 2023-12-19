UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Є ознаки того, що росіяни вчинили воєнні злочини в Україні, - комісар ООН

Фото: Верховний комісар ООН з прав людини Фолкер Тюрк (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Організації Об'єднаних Націй визнали, що є ознаки того, що російські окупанти вчинили воєнні злочини під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолкер Тюрк заявив, що Росія "значно не змогла захистити цивільних осіб у та що є ознаки того, що російські сили скоїли воєнні злочини в Україні".

"Російська Федерація значною мірою не вжила адекватних заходів для захисту цивільних осіб і цивільних об'єктів від наслідків їхніх атак", - сказав Тюрк у Раді з прав людини в Женеві.

Він додав, що моніторинг його відомства вказує на "грубі порушення міжнародного права прав людини, серйозні порушення міжнародного гуманітарного права та воєнні злочини, насамперед з боку військових РФ.

Воєнні злочини РФ в Україні

Під час повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ регулярно скоює воєнні злочини. Ряд країн Заходу засуджували Кремль за це та пообіцяли покарати всіх причетних до скоєння злочинів.

Нещодавно слідча комісія Організації Об'єднаних Націй заявила, що знайшла додаткові докази російської військової агресії та воєнних злочинів в Україні, включаючи зґвалтування та депортацію дітей до РФ.

Президент Володимир Зеленський розповів, що наразі вже було задокументовано понад 110 тисяч порушень російськими загарбниками законів та звичаїв війни на території України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНВійна Росії проти України