Є ознаки, що окупантам все складніше чинити опір під натиском ЗСУ, - Маляр

За її словами, щотижня українські воїни знищують десятки складів зі зброєю, за день ліквідують сотні російських окупантів та їхню техніку.

"Ми вже бачимо ознаки того, що ворогові все складніше і складніше чинити опір. І наші захисники сповнені сил для того, щоб рухатися далі", - зазначила чиновниця.

За її словами, поступове просування триває на південь від Бахмута. Бої йдуть у населених пунктах Курдюмівка, Кліщіївка та Андріївка, де російські окупанти застосовують артилерію та міномети. На північ від міста ЗСУ відбивають ворожі атаки.

Також поступовий, але впевнений наступ наших військових відбувається на південних напрямках - Мелітопольському та Бердянському.

"Ми рухаємося, але треба розуміти, з яким зусиллям та опором ворога ми стикаємося", - наголосила вона.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, наші захисники вже з початку літа продовжують свій контрнаступ на окремих напрямках. Їм вдається відтісняти окупантів.

Зокрема, внаслідок успішних дій було деокуповано вже низку населених пунктів на південному сході країни.

Сьогодні, 27 липня, президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео, на якому українські захисники розповіли про звільнення села Старомайорське в Донецькій області.