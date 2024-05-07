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"Є не менш важливі заходи". Пашинян пояснив, чому не їздив на "інавгурацію" до Путіна

Архівне фото: Нікол Пашинян і Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Диктатор Володимир Путін не покликав прем'єра Нікола Пашиняна на свою "інавгурацію", проте вірменський чиновник сказав, що має не менш важливі справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.am.

За його словами, на "інавгурацію" Путіна запрошення від самого диктатора він не отримував.

При цьому на цей захід у Москві його покликав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Також він додав, що якби навіть отримав запрошення, то сьогоднішня його пресконференція є не менш важливим заходом.

"Очевидно, що ми обговорюємо дуже важливі питання", - зазначив Пашинян.

"Інавгурація" Путіна

Путін знову став "президентом" після проведення у березні так званих "виборів" у Росії, які відбувалися і на окупованих територіях України.

Міністерство закордонних справ України заявило, що країна не бачить підстав для визнання Путіна легітимним президентом.

А радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Путін не став президентом, а є диктатором, і сьогодні у Москві пройшов процес класичної російської коронації, а не інавгурації.

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Російська ФедераціяНікол ПашинянТурция