Є консенсус з партнерами. В Україні можемо знищувати все російське, зокрема в Криму, - Подоляк

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Сьогодні вже є консенсус абсолютний що до того, що ми можемо знищувати все російське, наприклад, в Криму. Я нагадаю, рік тому навіть коли якісь удари були по Криму, всі казали "Ні-ні. Давайте тільки без цього". Сьогодні я абсолютний консенсус тотожний кількості країн, які нас підтримують, що ми можемо знищувати все російське на окупованій території", - заявив він.

Подоляк додав, що кількість не встановлених безпілотників буде збільшуватися.

"Щодо Росії, то там безпілотники. Давайте тут зафіксуємо офіційну позицію - не встановленої природи. І безумовно кількість цих безпілотників буде збільшуватись тому, що Росія все більше і все частіше демонструє неконтрольований свого і повітряного простору, і взагалі самої вертикалі як такої, яка не може ідентифікувати звідки ті погрози йдуть", - підкреслив він.

Вибухи в Криму

Останнім часом в окупованому Криму все частіше лунають вибухи. У більшості випадків вони пов'язані з успішними ударами українських захисників по місцях дислокації ворожих солдатів, техніки та складах з боєприпасами.

Так, 23 серпня українські військові змогли знищити зенітний ракетний комплекс С-400 біля села Оленівка у Криму.

При цьому 24 серпня ЗСУ провели спецоперацію на півострові, під час якої вони ліквідували ворожих солдатів та знищили човни.

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