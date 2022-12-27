ua ru
Вт, 27 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Є дві добрі новини. У Yasno розповіли про ситуацію зі світлом в Києві

Новость на русском →
Київ, Вівторок 27 грудня 2022 20:02
Є дві добрі новини. У Yasno розповіли про ситуацію зі світлом в Києві Фото: Київ отримує стабільні обсяги електроенергії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Київ отримує стабільні обсяги електроенергії, які вдається рівномірно розподілити через тимчасові схеми перепідключення мереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

"Київ отримує стабільні обсяги електроенергії. Звісно, з обмеженнями, але стабільно. Це перша добра новина", - написав Коваленко.

Друга добра новина, за його словами, полягає в тому, що ці обсяги вдається рівномірно розподілити через тимчасові схеми перепідключення мереж. Але складно прогнозувати, як поведе себе обладнання, якщо температура суттєво впаде, а споживання зросте.

"Благо, Новий рік має бути при плюсах. Проте залишається ще найголовніша змінна - божевільний сусід і його ракети та іранські "Шахеди", - додав гендиректор YASNO.

Нагадаємо, у Києві та області 27 грудня продовжують застосовувати екстрені відключення світла. Складені раніше графіки все ще не діють.

Також раніше ми писали, що ситуація з електропостачанням у столиці залишається складною. Продовжуються екстрені відключення світла і в таких реаліях кияни житимуть всю зиму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ відключеня світла Електроенергія
NEWS
ЗСУ відбили 8 атак росіян у двох областях, - Генштаб
ЗСУ відбили 8 атак росіян у двох областях, - Генштаб
DAILY
Команда воєнного часу. Що відбувається в оточенні Володимира Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Команда воєнного часу. Що відбувається в оточенні Володимира Зеленського