Есть две хорошие новости. В Yasno рассказали о ситуации со светом в Киеве

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

"Киев получает стабильные объемы электроэнергии. Конечно, с ограничениями, но стабильно. Это первая хорошая новость", - написал Коваленко.

Вторая хорошая новость, по его словам, состоит в том, что эти объемы удается равномерно распределить из-за временных схем переподключения сетей. Но сложно прогнозировать, как поведет себя оборудование, если температура упадет, а потребление вырастет.

"Благо, Новый год должен быть при плюсах. Однако остается еще самая главная переменная - сумасшедший сосед и его ракеты и иранские "Шахеды", - добавил гендиректор YASNO.