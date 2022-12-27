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Есть две хорошие новости. В Yasno рассказали о ситуации со светом в Киеве

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Киев, Вторник 27 декабря 2022 20:02
Есть две хорошие новости. В Yasno рассказали о ситуации со светом в Киеве Фото: Киев получает стабильные объемы электроэнергии (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Киев получает стабильные объемы электроэнергии, которые удается равномерно распределить по временным схемам переподключения сетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

"Киев получает стабильные объемы электроэнергии. Конечно, с ограничениями, но стабильно. Это первая хорошая новость", - написал Коваленко.

Вторая хорошая новость, по его словам, состоит в том, что эти объемы удается равномерно распределить из-за временных схем переподключения сетей. Но сложно прогнозировать, как поведет себя оборудование, если температура упадет, а потребление вырастет.

"Благо, Новый год должен быть при плюсах. Однако остается еще самая главная переменная - сумасшедший сосед и его ракеты и иранские "Шахеды", - добавил гендиректор YASNO.

Напомним, в Киеве и области 27 декабря продолжают применять экстренные отключения света. Составленные ранее графики все еще бездействуют.

Также ранее мы писали, что ситуация с электроснабжением в столице остается сложной. Продолжаются экстренные отключения света и в таких реалиях киевляне будут жить всю зиму.

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Киев відключеня світла Электроэнергия
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