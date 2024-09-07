Є два способи. Військовим пояснили, як оскаржити рішення ВЛК

У відомстві зазначають, що краще починати оскаржувати рішення з досудового порядку. Якщо не це вирішить проблему, тоді варто звертатися до суду.

Оскарження рішення ВЛК. Алгоритм дій:

Спочатку потрібно написати скаргу щодо непогодження з висновками ВЛК та проханням переглянути вказане рішення вищою ВЛК. Також потрібно долучити до заяви усі відповідні медичні документи та копію попереднього рішення ВЛК. Їх необхідно або самостійно принести до вищої ВЛК (регіональної ВЛК) або надіслати "Укрпоштою" цінним листом з повідомленням про вручення з описом вкладення на адресу відповідної комісії.

За результатом розгляду скарги військового можуть направити на повторний або контрольний медичний огляд до ВЛК. За результатом проходження нададуть новий висновок (постанову) про стан здоров’я, який і буде братися до уваги.

Якщо рішення не задовольняє, його можна оскаржити в Центральній військово-лікарській комісії або ж у суді.

Оскарження рішення ВЛК в суді здійснюється в порядку адміністративного судочинства. Але зробити це виключно за медичними показниками неможливо, адже це не входить в компетенцію суду.

Зі свого боку суд має право перевіряти законність постанови ВЛК лише в межах дотримання процедури її прийняття.