Є два "швидкі" способи відновити посвідчення водія. Скільки це коштує

Відновити водійське посвідчення швтидко в Україні можна двома спосмобами - через "Дію" та центр МВС. В поліції розповіли, вартість послуги в кожному із варіантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України .

Під час дії воєнного стану медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом не є обов’язковою.

Вартість: логістичні витрати поштовим перевізником орієнтовно 294 грн . Можлива кур’єрська доставка. При замовленні через "Дію", отримання доступне лише в сервісному центрі МВС.

Для цього треба:

Така послуга доступна в застосунку "Дія" або в Електронному кабінеті водія.

Вартість: близько 311 грн за бланк та адмінпослугу.

Для цього треба попередньо записатися та звернутися до сервісного центру МВС.

Раніше Верховна рада підтримала законопроект № 7354, який дозволить бажаючим отримати водійське посвідчення в Україні самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання водійського посвідчення. Докладніше про те, що змінилося і які штрафи визначено на випадок порушення порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв в Україні - читайте у матеріалі.

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