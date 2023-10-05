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Є два "швидкі" способи відновити посвідчення водія. Скільки це коштує

Україна, Четвер 05 жовтня 2023 12:59
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Є два "швидкі" способи відновити посвідчення водія. Скільки це коштує Фото: скільки коштує швидко відновити посвідчення водія в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Відновити водійське посвідчення швтидко в Україні можна двома спосмобами - через "Дію" та центр МВС. В поліції розповіли, вартість послуги в кожному із варіантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

У сервісному центрі МВС

Для цього треба попередньо записатися та звернутися до сервісного центру МВС.

Які документи треба надати:

  • паспорт з відміткою про місце реєстрації або посвідку на проживання;
  • ідентифікаційний номер.

У разі викрадення документа необхідна довідка з поліції.

Вартість: близько 311 грн за бланк та адмінпослугу.

Відновлення водійського посвідчення онлайн

Така послуга доступна в застосунку "Дія" або в Електронному кабінеті водія.

Для цього треба:

  • авторизуватися;
  • заповнити всі поля;
  • сплатити за послугу;
  • обрати спосіб отримання (в сервісному центрі МВС, або у відділенні "Укрпошти").

Вартість: логістичні витрати поштовим перевізником орієнтовно 294 грн. Можлива кур’єрська доставка. При замовленні через "Дію", отримання доступне лише в сервісному центрі МВС.

Під час дії воєнного стану медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом не є обов’язковою.

Раніше Верховна рада підтримала законопроект № 7354, який дозволить бажаючим отримати водійське посвідчення в Україні самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання водійського посвідчення. Докладніше про те, що змінилося і які штрафи визначено на випадок порушення порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв в Україні - читайте у матеріалі.

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