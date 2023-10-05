Є два "швидкі" способи відновити посвідчення водія. Скільки це коштує
Відновити водійське посвідчення швтидко в Україні можна двома спосмобами - через "Дію" та центр МВС. В поліції розповіли, вартість послуги в кожному із варіантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.
У сервісному центрі МВС
Для цього треба попередньо записатися та звернутися до сервісного центру МВС.
Які документи треба надати:
- паспорт з відміткою про місце реєстрації або посвідку на проживання;
- ідентифікаційний номер.
У разі викрадення документа необхідна довідка з поліції.
Вартість: близько 311 грн за бланк та адмінпослугу.
Відновлення водійського посвідчення онлайн
Така послуга доступна в застосунку "Дія" або в Електронному кабінеті водія.
Для цього треба:
- авторизуватися;
- заповнити всі поля;
- сплатити за послугу;
- обрати спосіб отримання (в сервісному центрі МВС, або у відділенні "Укрпошти").
Вартість: логістичні витрати поштовим перевізником орієнтовно 294 грн. Можлива кур’єрська доставка. При замовленні через "Дію", отримання доступне лише в сервісному центрі МВС.
Під час дії воєнного стану медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом не є обов’язковою.
Раніше Верховна рада підтримала законопроект № 7354, який дозволить бажаючим отримати водійське посвідчення в Україні самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання водійського посвідчення. Докладніше про те, що змінилося і які штрафи визначено на випадок порушення порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв в Україні - читайте у матеріалі.
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