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Есть два "быстрых" способа восстановить водительское удостоверение. Сколько это стоит

Украина, Четверг 05 октября 2023 12:59
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Есть два "быстрых" способа восстановить водительское удостоверение. Сколько это стоит Фото: сколько стоит быстро восстановить водительское удостоверение в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Восстановить водительское удостоверение быстро в Украине можно двумя способами - через "Дію" и центр МВД. В полиции рассказали стоимость услуги в каждом из вариантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

В сервисном центре МВД

Для этого нужно предварительно записаться и обратиться в сервисный центр МВД.

Какие документы нужно предоставить:

паспорт с отметкой о месте регистрации или вида на жительство;
идентификационный номер.

В случае угона документа необходима справка из полиции.

Стоимость: около 311 грн за бланк и админуслугу.

Восстановление водительского удостоверения онлайн

Такая услуга доступна в приложении "Дія" или в Электронном кабинете водителя.

Для этого нужно:

  • авторизоваться;
  • заполнить все поля;
  • оплатить услугу;
  • выбрать способ получения (в сервисном центре МВД или в отделении "Укрпочты").

Стоимость: логистические расходы почтовым перевозчиком ориентировочно 294 грн. Возможна курьерская доставка. При заказе через "Дію" получение доступно только в сервисном центре МВД.

Во время действия военного состояния медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством не является обязательной.

Ранее Верховная рада поддержала законопроект № 7354, который позволит желающим получить водительское удостоверение в Украине самостоятельно проходить теоретическую часть перед экзаменом на получение водительского удостоверения. Подробнее о том, что изменилось и какие штрафы определены на случай нарушения порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей в Украине - читайте в материале.

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