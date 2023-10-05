Есть два "быстрых" способа восстановить водительское удостоверение. Сколько это стоит

Восстановить водительское удостоверение быстро в Украине можно двумя способами - через "Дію" и центр МВД. В полиции рассказали стоимость услуги в каждом из вариантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины .

Во время действия военного состояния медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством не является обязательной.

Стоимость: логистические расходы почтовым перевозчиком ориентировочно 294 грн . Возможна курьерская доставка. При заказе через "Дію" получение доступно только в сервисном центре МВД.

Для этого нужно:

Такая услуга доступна в приложении "Дія" или в Электронном кабинете водителя.

Стоимость: около 311 грн за бланк и админуслугу.

паспорт с отметкой о месте регистрации или вида на жительство; идентификационный номер.

Для этого нужно предварительно записаться и обратиться в сервисный центр МВД.

Ранее Верховная рада поддержала законопроект № 7354, который позволит желающим получить водительское удостоверение в Украине самостоятельно проходить теоретическую часть перед экзаменом на получение водительского удостоверения. Подробнее о том, что изменилось и какие штрафы определены на случай нарушения порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей в Украине - читайте в материале.

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