Есть два "быстрых" способа восстановить водительское удостоверение. Сколько это стоит
Восстановить водительское удостоверение быстро в Украине можно двумя способами - через "Дію" и центр МВД. В полиции рассказали стоимость услуги в каждом из вариантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
В сервисном центре МВД
Для этого нужно предварительно записаться и обратиться в сервисный центр МВД.
Какие документы нужно предоставить:
паспорт с отметкой о месте регистрации или вида на жительство;
идентификационный номер.
В случае угона документа необходима справка из полиции.
Стоимость: около 311 грн за бланк и админуслугу.
Восстановление водительского удостоверения онлайн
Такая услуга доступна в приложении "Дія" или в Электронном кабинете водителя.
Для этого нужно:
- авторизоваться;
- заполнить все поля;
- оплатить услугу;
- выбрать способ получения (в сервисном центре МВД или в отделении "Укрпочты").
Стоимость: логистические расходы почтовым перевозчиком ориентировочно 294 грн. Возможна курьерская доставка. При заказе через "Дію" получение доступно только в сервисном центре МВД.
Во время действия военного состояния медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством не является обязательной.
Ранее Верховная рада поддержала законопроект № 7354, который позволит желающим получить водительское удостоверение в Украине самостоятельно проходить теоретическую часть перед экзаменом на получение водительского удостоверения. Подробнее о том, что изменилось и какие штрафы определены на случай нарушения порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей в Украине - читайте в материале.
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