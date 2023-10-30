Є два критерії. На які квартири впав попит і яке житло українці відмовляються купувати

Вигідна можливість. На тлі спаду попиту житло може дешевшати

Після минулорічних блекаутів дійсно серед деяких категорій клієнтів побутує думка, що високі поверхи – це не дуже добре. Відповідно й ціна на такі квартири нижча. А невисокі поверхи – значно краще, і вартість може бути вищою, говорить Дмитро Гуринович. Якщо купують житло, то уникають високих поверхів і будинків, де немає газу.

"Загалом сприйняття людьми певних тенденцій накладає відбиток на ціну. Справді багатьом не хочеться брати на високому поверху, з ліфтами тощо. Надійніше обрати житло, куди у разі відключень світла можна було б швидко піднятися", – говорить експерт.

Але загалом споживачі за цей рік добре підготувалися до відключень, запаслися павербанками, а частина людей – зарядними станціями. Тому говорити про тотальне падіння попиту на квартири вище 10 поверхів не варто, говорить співзасновник Home Dev.

Фото: Падіння попиту на житло багато клієнтів розцінює як вигідну можливість купити квартиру (Віталій Носач/РБК-Україна)

"Бачимо, що у людей вже є певна готовність до екстрених випадків. Громадяни потенційно для себе прийняли певні рішення. Тому загалом ринок нерухомості хоч і повільно, але розвивається далі. Він не зупинився. Оскільки якщо серед певної категорії інтерес до високих поверхів знизився, то інші клієнти таким житлом все ще цікавляться. І якраз на фоні спаду інтересу можна знайти вигідні пропозиції", – зауважує він.

Коли попит частково падає, то знижується й ціна. І цю можливість немало людей використовують якраз для того, щоб купити квадратні метри вигідніше.

"В період падіння попиту просідає ціна, це закономірна реакція ринку. І для деяких клієнтів це значно краща переговорна позиція під час угоди купівлі-продажу. Люди чекали свого часу, і саме зараз купують. Тому блекаути впливають, але по-різному", - відзначає експерт загальні тенденції.

Зараз найбільший попит має житло "відносного" економ-класу, але при цьому люди прагнуть купувати житло в новому будинку, а не в старому.

"Наша практика останніх місяців говорить про те, що найчастіше цікавляться "середньою" категорією житла, але нижчого порядку, тобто дешевше. Але це точно не найдешевше житло, адже для людей важливий також комфорт", – каже Дмитро Гуринович.