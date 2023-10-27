Є чотири способи. Як посвідчити особу, поки оформляється новий паспорт
Під час оформлення паспорта в Україні, є декілька способів посвідчити особу, поки немає нового документа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уряд online.
Для посвідчення особи можна використовувати наступні документи:
- закордонний паспорт;
- водійське посвідчення;
- цифрові документи в мобільному застосунку "Дія", адже вони мають таку ж юридичну силу, як їх паперовий чи пластиковий аналог;
- "єДокумент" - це тимчасовий документ для посвідчення особи у період воєнного стану, він створюється автоматично на підставі даних із BankID або даних біометричного документа.
Оформлення паспорта в Україні
Оформити паспорт в Україні можна у будь-якому підрозділі Державної міграційної служби України в порядку "живої черги". Також можна скористатись сервісом "Електронна черга" та зареєструватись на зручний час.
У звичайному режимі відновлення внутрішнього паспорта громадянина України триває з дня оформлення нового документа та складає до 20 робочих днів. Його вартість становить 372 гривні, до 10 робочих днів - 498 гривень.
Нагадаємо, в Україні підлітки, які оформлюють паспорт вперше, можуть одночасно оформити і номер платника податків.
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