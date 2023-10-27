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Є чотири способи. Як посвідчити особу, поки оформляється новий паспорт

Україна, П'ятниця 27 жовтня 2023 14:58
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Є чотири способи. Як посвідчити особу, поки оформляється новий паспорт Фото: як посвідчити особу, поки оформляється новий паспорт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Під час оформлення паспорта в Україні, є декілька способів посвідчити особу, поки немає нового документа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уряд online.

Для посвідчення особи можна використовувати наступні документи:

  • закордонний паспорт;
  • водійське посвідчення;
  • цифрові документи в мобільному застосунку "Дія", адже вони мають таку ж юридичну силу, як їх паперовий чи пластиковий аналог;
  • "єДокумент" - це тимчасовий документ для посвідчення особи у період воєнного стану, він створюється автоматично на підставі даних із BankID або даних біометричного документа.

Оформлення паспорта в Україні

Оформити паспорт в Україні можна у будь-якому підрозділі Державної міграційної служби України в порядку "живої черги". Також можна скористатись сервісом "Електронна черга" та зареєструватись на зручний час.

У звичайному режимі відновлення внутрішнього паспорта громадянина України триває з дня оформлення нового документа та складає до 20 робочих днів. Його вартість становить 372 гривні, до 10 робочих днів - 498 гривень.

Нагадаємо, в Україні підлітки, які оформлюють паспорт вперше, можуть одночасно оформити і номер платника податків.

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