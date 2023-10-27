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Есть четыре способа. Как удостоверить личность, пока оформляется новый паспорт

Украина, Пятница 27 октября 2023 14:58
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Есть четыре способа. Как удостоверить личность, пока оформляется новый паспорт Фото: как удостоверить личность, пока оформляется новый паспорт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

При оформлении паспорта в Украине есть несколько способов удостоверить личность, пока нет нового документа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уряд online.

Для удостоверения личности можно использовать следующие документы:

  • загранпаспорт;
  • водительское удостоверение;
  • цифровые документы в мобильном приложении "Дія", ведь они имеют такую же юридическую силу, как их бумажный или пластиковый аналог;
  • "єДокумент" - это временный документ для удостоверения личности в период военного положения, он создается автоматически на основании данных из BankID или данных биометрического документа.

Оформление паспорта в Украине

Оформить паспорт в Украине можно в любом подразделении Государственной миграционной службы Украины в порядке "живой очереди". Также можно воспользоваться сервисом "Электронная очередь" и зарегистрироваться на удобное время.

В обычном режиме восстановление внутреннего паспорта гражданина Украины длится со дня оформления нового документа и составляет до 20 рабочих дней. Его стоимость составляет 372 гривны, до 10 рабочих дней - 498 гривен.

Напомним, в Украине подростки, которые оформляют паспорт впервые, могут одновременно оформить и номер налогоплательщика.

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